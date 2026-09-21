Logo

Пас код Добоја усмртио и повриједио стоку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 11:00

Коментари:

0
Пас код Добоја усмртио и повриједио стоку
Фото: Unsplash

Полицијској станици Добој 1 јуче је пријављено да је пас, у власништву лица иницијала Ј.Е. са подручја Добоја, усмртио и повриједио више грла ситне стоке.

Како је саопштено из полиције, стока је у власништву оштећеног лица, такође са подручја Добоја.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, који се изјаснио да у наведеном случају постоје обиљежја кривичног дјела „Изазивање опште опасности“.

Полиција наставља рад на документовању овог случаја, саопштено је из ПУ Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добој

ПУ Добој

напад пса

стока

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Троје малољетника повријеђено у несрећама у Братунцу

45 мин

0
Ротација полиције Републике Српске

Хроника

Стравична несрећа у БиХ: Голф слетио у провалију, погинуле двије дјевојке (20)!

1 ч

0
Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина

Хроника

Осумњичен да је убио брата из аутоматске пушке: Подигнута оптужница против Елвиса Селимовића

1 ч

0
Полицијско ауто

Хроника

Ухапшен мушкарац (33) због сумње да је силовао младића (25): Хорор у Београду!

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

38

Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

11

38

Касне летови у Шкотској и Сјеверној Ирској

11

33

Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама

11

30

Регионални рекордер: Полиција га пронашла дезорјентисаног, имао 5,3 промила!

11

29

Пекинг и Вашингтон усвојили дијалог о вјештачкој интелигенцији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима