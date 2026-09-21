Пас код Добоја усмртио и повриједио стоку

Аутор:АТВ редакција
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Полицијској станици Добој 1 јуче је пријављено да је пас, у власништву лица иницијала Ј.Е. са подручја Добоја, усмртио и повриједио више грла ситне стоке.
Како је саопштено из полиције, стока је у власништву оштећеног лица, такође са подручја Добоја.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, који се изјаснио да у наведеном случају постоје обиљежја кривичног дјела „Изазивање опште опасности“.
Полиција наставља рад на документовању овог случаја, саопштено је из ПУ Добој.
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