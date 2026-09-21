"Ако Америка настави нападе, Техеран ће употријебити ново оружје"

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Уколико САД наставе нападе на Иран, иранска војска ће употријебити оружје које никада раније није употријебила и гађаће америчке објекте које до сада није гађала, упозорио је портпарол Револуционарне гарде Ирана Хосеин Мохеби.

"Ни наше мете неће бити исте. Гађаћемо мете које још нисмо", рекао је Мохеби. Он је нагласио да ће те промјене утицати на "географију рата", као и на врсту оружја и војне опреме који ће бити употријебљени, пренио је ТАСС. "Размјестићемо ново наоружање, са новим капацитетима на ратишту, и свијет ће бити запрепаштен", додао је Мохеби, преноси Срна.

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