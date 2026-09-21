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"Ако Америка настави нападе, Техеран ће употријебити ново оружје"

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21.09.2026 10:54

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Шиитски свештеници са пушкама марширају током државно организоване параде у војном стилу „Џанфада“, или „Жртва за Иран“, на Тргу револуције у Техерану, Иран, у петак, 18. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Vahid Salemi

Уколико САД наставе нападе на Иран, иранска војска ће употријебити оружје које никада раније није употријебила и гађаће америчке објекте које до сада није гађала, упозорио је портпарол Револуционарне гарде Ирана Хосеин Мохеби.

"Ни наше мете неће бити исте. Гађаћемо мете које још нисмо", рекао је Мохеби.

Он је нагласио да ће те промјене утицати на "географију рата", као и на врсту оружја и војне опреме који ће бити употријебљени, пренио је ТАСС.

"Размјестићемо ново наоружање, са новим капацитетима на ратишту, и свијет ће бити запрепаштен", додао је Мохеби, преноси Срна.

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Тагови :

Техеран

Америка

рат

Оружје

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