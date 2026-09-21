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Обожаватељка чекала Чолу голишава у хотелској соби: Његова реакција изненадила све

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21.09.2026 13:30

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Здравко Чолић - бачена бомба на кућу
Фото: Youtube screenshot

Више од четири деценије касније испричана је необична анегдота из времена Чолићеве велике популарности и сусрета с једном обожаватељком у Швајцарској.

Пјевачица Гордана Адамов, познатија као Лепа Лана, присјетила се необичне ситуације која се, према њеним ријечима, догодила прије више од 40 година у Швицарској.

Тада је наступала заједно са Здравком Чолићем и Шабаном Шаулићем, а након једног концерта једна обожаватељка одлучила је направити нешто што нико од њих није очекивао.

Чекала га у соби

Дјевојка је након наступа купила букете цвијећа за пјеваче, а највећи је био намијењен Чолићу. Међутим, ту се њена пажња према популарном пјевачу није завршила.

Према причи Лепе Лане, обожаватељка је током њиховог наступа узела кључ од Чолићеве хотелске собе и сачекала га унутра.

Необичан сусрет

Када је пјевач ушао у собу, затекао ју је голу. Наводно му је тада рекла: „Чекам те, драги Здравко.“

Лепа Лана тврди да је Чолић остао прибран. Љубазно јој се извинио, захвалио на цвијећу и замолио је да напусти собу.

Анегдота је, према њеном свједочењу, остала запамћена као један од необичнијих догађаја из периода када је Чолић био на врхунцу популарности и када је имао велики број обожаватељки широм региона и Европе, преноси Аваз

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Тагови :

Здравко Чолић

Хотел

Пјевач

анегдота

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