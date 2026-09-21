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Јами у купаћем костиму одушевила пратиоце: Погледајте како изгледа са 60 година

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21.09.2026 10:49

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Пјевачица Јасна Миленковић Јами (60) привукла је велику пажњу својих пратилаца најновијом фотографијом у купаћем костиму, на којој је показала витку фигуру.
Фото: Instagram/printscreen

Пјевачица Јасна Миленковић Јами (60) привукла је велику пажњу својих пратилаца најновијом фотографијом у купаћем костиму, на којој је показала витку фигуру.

Иако је на прагу седме деценије живота, популарна пјевачица поносно је показала своју линију и изглед који је одушевио њене фанове.

На фотографији Јами опуштено позира на лежаљци у једнодјелном купаћем костиму, док у наручју држи свог малог пса. Љетни изглед употпунила је сунчаним наочарима и препознатљивом плавом косом, док ужива на сунцу.

Бројни обожаваоци у коментарима су јој упутили комплименте, уз оцјене да с годинама изгледа све боље.

Јасна Миленковић Јами иначе се годинама трудила да свој приватни живот држи подаље од очију јавности, али своју пунољетну кћерку Леу неријетко с поносом истиче у јавности.

Јами пјевачица
Јами пјевачица
Instagram/printscreen

Иако је веома позната пјевачица, мало је оних који знају ко је отац њене кћерке.

Ријеч је о београдском фризеру Предрагу Пеђи Ранковићу, који је широј јавности постао познат као стриц Анђела Ранковића, учесника ријалитија „Задруга“.

Предраг се чак појавио пред телевизијским камерама у првој сезони овог ријалити формата, када је на имање дошао као члан породице.

Тада га је јавност имала прилику видјети и када је упознао Анђелову тадашњу дјевојку и потенцијалну снаху, пјевачицу Теодору Џехверовић, преноси Аваз

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Тагови :

Јами

Пјевачица

показала извајано тијело

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