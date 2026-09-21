Јами у купаћем костиму одушевила пратиоце: Погледајте како изгледа са 60 година

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Јасна Миленковић Јами (60) привукла је велику пажњу својих пратилаца најновијом фотографијом у купаћем костиму, на којој је показала витку фигуру.
Иако је на прагу седме деценије живота, популарна пјевачица поносно је показала своју линију и изглед који је одушевио њене фанове.
На фотографији Јами опуштено позира на лежаљци у једнодјелном купаћем костиму, док у наручју држи свог малог пса. Љетни изглед употпунила је сунчаним наочарима и препознатљивом плавом косом, док ужива на сунцу.
Бројни обожаваоци у коментарима су јој упутили комплименте, уз оцјене да с годинама изгледа све боље.
Јасна Миленковић Јами иначе се годинама трудила да свој приватни живот држи подаље од очију јавности, али своју пунољетну кћерку Леу неријетко с поносом истиче у јавности.
Иако је веома позната пјевачица, мало је оних који знају ко је отац њене кћерке.
Ријеч је о београдском фризеру Предрагу Пеђи Ранковићу, који је широј јавности постао познат као стриц Анђела Ранковића, учесника ријалитија „Задруга“.
Предраг се чак појавио пред телевизијским камерама у првој сезони овог ријалити формата, када је на имање дошао као члан породице.
Тада га је јавност имала прилику видјети и када је упознао Анђелову тадашњу дјевојку и потенцијалну снаху, пјевачицу Теодору Џехверовић, преноси Аваз
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