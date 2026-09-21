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Јањуш ударио Уроша метлом по глави, настао хаос у Бијелој кући

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21.09.2026 08:03

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Јањуш ударио Уроша метлом по глави, настао хаос у Бијелој кући
Фото: Youtube / Елита

Урош Станић отишао је у спаваћу собу и пробудио Марка Јањушевића Јањуша који је био видно незадовољан његовим чином.

- Је л' ми боље овако? Сад сам права плавуша. Сад ћу да дођем. - рекао је Урош Цару, а потом отишао код Јањуша:

- Цар те зове да једеш. Рекао је да те пробудим. - рекао је Урош.

- Је*аћу ти мајку - рекао је Јањуш.

- Мени псујеш мајку, а мени Цар рекао да те будим - рекао је Урош.

- Сад ћу те ја офарбати, али у другу боју. Још једном ли ме само пробудиш. Буди ме ко да треба трансплантацију ноге - рекао је Јањуш.

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Тагови :

Урош Станић

Марко Јањушевић Јањуш

Бијела кућа

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