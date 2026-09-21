Јањуш ударио Уроша метлом по глави, настао хаос у Бијелој кући

Аутор:АТВ редакција
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Урош Станић отишао је у спаваћу собу и пробудио Марка Јањушевића Јањуша који је био видно незадовољан његовим чином.
- Је л' ми боље овако? Сад сам права плавуша. Сад ћу да дођем. - рекао је Урош Цару, а потом отишао код Јањуша:
- Цар те зове да једеш. Рекао је да те пробудим. - рекао је Урош.
- Је*аћу ти мајку - рекао је Јањуш.
- Мени псујеш мајку, а мени Цар рекао да те будим - рекао је Урош.
- Сад ћу те ја офарбати, али у другу боју. Још једном ли ме само пробудиш. Буди ме ко да треба трансплантацију ноге - рекао је Јањуш.
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