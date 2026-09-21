Лопови пљачкали гробља: Однијели статуе, вазе, фењере

Аутор:АТВ редакција
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Десетине гробова у Словенији оскрнављени су на гробљима у Шентјернеју, Горењем Градишћу и Отоку.
Полиција у Новом Месту саопштила је да су непознати починиоци украли месингане статуе, вазе и фењере за свијеће са гробља у општини Шентјернеј, оштетивши десетине гробова и споменика.
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Један број предмета пронађен је у компанији у Брежицама која откупљује обојене метале, пренијела је агенција СТА.
(Срна)
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