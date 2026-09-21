Logo

Лопови пљачкали гробља: Однијели статуе, вазе, фењере

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 18:12

Коментари:

0
Лопови пљачкали гробља: Однијели статуе, вазе, фењере
Фото: Pexel/Mike Bird

Десетине гробова у Словенији оскрнављени су на гробљима у Шентјернеју, Горењем Градишћу и Отоку.

Полиција у Новом Месту саопштила је да су непознати починиоци украли месингане статуе, вазе и фењере за свијеће са гробља у општини Шентјернеј, оштетивши десетине гробова и споменика.

Полиција Србија

Србија

Бивши водитељ доживио саобраћајну незгоду: Хитно хоспитализован

Један број предмета пронађен је у компанији у Брежицама која откупљује обојене метале, пренијела је агенција СТА.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

Гробље

Пљачка

Коментари (0)

Прочитајте више

Ко је окренуо прасе у центру Сарајева?

Друштво

Ко је окренуо прасе у центру Сарајева?

2 ч

0
Печени кестен.

Регион

Почела сезона кестена, има их на пијацама: Купци у невјерици гледају цијене

2 ч

0
Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека

Занимљивости

Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека

2 ч

0
JK Jelena Karleuša

Сцена

"Плашим се за њену безбједност": Атина у сузама, Јелена открила шта је задесило њену кћерку

2 ч

0

Више из рубрике

Печени кестен.

Регион

Почела сезона кестена, има их на пијацама: Купци у невјерици гледају цијене

2 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Мушкарац (30) прешао преко дупле пуне линије и забио се у аутомобил: Преминуо на лицу мјеста

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Свађа прерасла у физички обрачун: Дјевојка покушала да раздвоји мушкарце, па и она повријеђена

3 ч

0
Најновија, ударна вијест

Регион

УСКОК упао у Хрватски фудбалски савез

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

Трикови помоћу којих ће стари пешкири бити мекани као нови

20

21

Познато кад ће Си Ђинпинг посјетити САД

20

09

Научници из Русије развили уређај који уклања 99 одсто прашине

20

03

Теодоровић за АТВ: ''Екипа заслужна за моје голове''

20

00

21. септембар - Међународни дан мира

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима