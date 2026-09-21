Умро делегат на утакмици Звезде и Шумадије

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У селу Мирашевац током трајања фудбалске утакмице Општинске лиге дошло је до трагичног догађа, када се делегат на утакмицу стар 57 година срушио и преминуо.
"Био је делегат на утакмици ФК „Црвена звезда“ из Мирашевца и ФК „Шумадија“ из Сипића, када му је током утакмице позлило. Само се срушио. Утакмица је одмах прекинута, сви су потрчали да помогну, позвана је Хитна помоћ али узалуд", каже за РИНУ један од очевидаца.
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Трагедија се догодила у 64. минуту утакмице, која након овог стравичног догађаја више није настављена.
Даљом истрагом биће утврђен тачан узрок смрти фудбалског делегата.
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