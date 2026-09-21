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Умро делегат на утакмици Звезде и Шумадије

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21.09.2026 18:55

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Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

У селу Мирашевац током трајања фудбалске утакмице Општинске лиге дошло је до трагичног догађа, када се делегат на утакмицу стар 57 година срушио и преминуо.

"Био је делегат на утакмици ФК „Црвена звезда“ из Мирашевца и ФК „Шумадија“ из Сипића, када му је током утакмице позлило. Само се срушио. Утакмица је одмах прекинута, сви су потрчали да помогну, позвана је Хитна помоћ али узалуд", каже за РИНУ један од очевидаца.

Марио Милошевић

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Трагедија се догодила у 64. минуту утакмице, која након овог стравичног догађаја више није настављена.

Даљом истрагом биће утврђен тачан узрок смрти фудбалског делегата.

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Тагови :

delegati

утакмица

Фудбал

смртни случај

Србија

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