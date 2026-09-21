Шта можемо очекивати на изборима 4. октобра?

Аутор:Теодора Беговић
Коментари:1
Избори се ближе, а проблеми се гомилају. Сада и у самим бирачким одборима. Са закашњењем од 20 дана именовано је 5.177 предсједника и 3.342 замјеника предсједника.
Провјерили смо каква је ситуација у Градској изборној комисији Бањалука.
"Као и за сваке изборе, припреме теку уобичајним током, у складу са роковником изборних радњи које је прописао ЦИК. Ми смо именовали чланове бирачких одбора, у току су обуке чланова. Сада су кренуле и завршне обуке предсједника које се односе на рад са новим изборним технологијама. Тешко је предвидјети како ће протећи избори. Ја се надам да ће проћи у набоље могућем реду и било би нам задовољство да тако буде. Ми јесмо одржали тестне изборе један дан. С тим тестним изборима нисмо у потпуности задовољни, у смислу да смо јако касно добили гласачке листиће. Бирачко мјесто смо отворили ујутру у девет сати, међутим, листиће смо добили тек некад око 12 сати. Ту је било и незадовољства грађана који су ујутру дошли. Бирачки одбор није могао на вријеме да крене са радом. Иначе, сам процес гласања не би требало да буде споран, у смислу да ти нови гласачки листићи који су сад другачије дизајнирани у односу на претходне, можда ће бити за старије грађане мало тежи за сналажење са кандидатским листама јер сад на листићима нема више имена кандидата него само редни бројеви. Сви грађани требају бити едуковани - прво морају означити политичке субјекте, а онда у оквиру тог политичког субјекта дати највише три преференцијална гласа", рекао је предсједник ГИК-а Дубравко Малинић и додао:
"На тестном гласању старији грађани су се снашли тако што смо им ми појашњавали прије уласка на бирачко мјесто. Међутим, на пробном гласању су били имагинарни називи политичких субјеката и називи њихових кандидата, па им је и то било мало збуњујуће. Ја се надам да грађани сада на изборима неће имати проблем са гласачким листићима. "
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
5 ч1
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
9 ч4
Бања Лука
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму