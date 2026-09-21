Теодоровић за АТВ: ''Екипа заслужна за моје голове''

Аутор:АТВ редакција
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Послије осам кола, Данило Теодоровић као најбољи стријелац лиге на свом конту има осам голова.
Капитен Радника од почетка сезоне игра сјајно, и што је најважније за сваког нападача постиже голове.
Поручује да му одговара стил игре екипе те да саиграчи много доприносе головима.
Резултати екипе не прате његов индивидуални учинак. Радник је поново прокоцкао побједу, те је на дну табеле са само четири бода скупљена из четири ремија.
Теодоровић игра најбољу сезону у професионалној каријери, овако ефикасан био је само у бањалучком Жељезничару када је добрим партијама доспио на радар Црвене звезде. Од прошле године носи капитенску траку у Раднику с којим има уговор до краја ове такмичарске сезоне.
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