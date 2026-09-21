Logo

Теодоровић за АТВ: ''Екипа заслужна за моје голове''

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 20:03

Коментари:

0
Данило Теодоровић
Фото: АТВ

Послије осам кола, Данило Теодоровић као најбољи стријелац лиге на свом конту има осам голова.

Капитен Радника од почетка сезоне игра сјајно, и што је најважније за сваког нападача постиже голове.

Поручује да му одговара стил игре екипе те да саиграчи много доприносе головима.

Резултати екипе не прате његов индивидуални учинак. Радник је поново прокоцкао побједу, те је на дну табеле са само четири бода скупљена из четири ремија.

Теодоровић игра најбољу сезону у професионалној каријери, овако ефикасан био је само у бањалучком Жељезничару када је добрим партијама доспио на радар Црвене звезде. Од прошле године носи капитенску траку у Раднику с којим има уговор до краја ове такмичарске сезоне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Данило Теодоровић

ФК Радник

Спортски рекорди

Коментари (0)

Више из рубрике

Fudbalska lopta

Фудбал

Умро делегат на утакмици Звезде и Шумадије

1 ч

0
Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина

Фудбал

Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина

5 ч

0
Реал послије пораза од Атлетика пријети напуштањем Примере

Фудбал

Реал послије пораза од Атлетика пријети напуштањем Примере

6 ч

0
Гранит Џака признао кривицу након скандала, пријети му затворска казна

Фудбал

Гранит Џака признао кривицу након скандала, пријети му затворска казна

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

Познато кад ће Си Ђинпинг посјетити САД

20

09

Научници из Русије развили уређај који уклања 99 одсто прашине

20

03

Теодоровић за АТВ: ''Екипа заслужна за моје голове''

20

00

21. септембар - Међународни дан мира

19

56

За боље здравље срца ове ствари треба избјегавати послије 17 часова

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима