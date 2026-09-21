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Ако не дође до смањења трошкова, Мерцедес затвара два постројења

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21.09.2026 20:36

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Мерцедес-Бенц (Mercedes-Benz) представља један од најпрепознатљивијих и најугледнијих светских бренда у аутомобилској индустрији, познат по производњи премијум возила, луксузних аутомобила, камиона, аутобуса и пословних возила.
Фото: pexels/Luke Miller

Два постројења прозвођача аутомобила "Мерцедес" у Њемачкој биће затворена ако не дође до смањења трошкоца, рекао је званичник компаније Михаел Шибе.

- Циљ нам је да задржимо постројења у Њемачкој, али да би то остварили, морамо се сагласити са мјерама које су свима прихватљиве да би смањили трошкове. Уколико не успијемо у томе, онда ћемо морати затворити два постројења, за склапање возила и производњу погонских дијелова - рекао је Шибе на састанку са особљем, преноси ДПА.

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"Мерцедесова" постројења за склапање возила су у Зинделфингену, те у Раштату и Бремену.

Постројења за производњу погонских дијелова налазе се у Унтертиркхајму, Афалтербаху, Берлину, Хамбургу, Каменцу, Коледи и Арнштату.

(Срна)

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Тагови :

мерцедес

Њемачка

Аутомобил

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