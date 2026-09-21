Ако не дође до смањења трошкова, Мерцедес затвара два постројења

Аутор:АТВ редакција
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Два постројења прозвођача аутомобила "Мерцедес" у Њемачкој биће затворена ако не дође до смањења трошкоца, рекао је званичник компаније Михаел Шибе.
- Циљ нам је да задржимо постројења у Њемачкој, али да би то остварили, морамо се сагласити са мјерама које су свима прихватљиве да би смањили трошкове. Уколико не успијемо у томе, онда ћемо морати затворити два постројења, за склапање возила и производњу погонских дијелова - рекао је Шибе на састанку са особљем, преноси ДПА.
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"Мерцедесова" постројења за склапање возила су у Зинделфингену, те у Раштату и Бремену.
Постројења за производњу погонских дијелова налазе се у Унтертиркхајму, Афалтербаху, Берлину, Хамбургу, Каменцу, Коледи и Арнштату.
(Срна)
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