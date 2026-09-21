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Човјеку за кречење дневног боравка тражили 1.500 евра: У цијену урачунали и покривање намјештаја

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21.09.2026 18:45

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кречење зидова бијело креч боја
Фото: Pexel/ Polina Tankilevitch

Када је корисник под корисничким именом PsychologicalSir793 затражио понуду за кречење зидова у свом дневном боравку, вјероватно није очекивао износ који би му избио из џепа просјечну хрватску плату.

Мајстор му је за посао кречења једне једине собе затражио вртоглавих 1.500 евра (2.933 КМ). Оно што је додатно шокирало корисника јесте чињеница да је у ту цијену урачунато чак 300 евра (600 КМ) само за помјерање и покривање намјештаја. Корисник се присјетио како је исти тај посао прије отприлике десет година платио неупоредиво мање, око 65 евра (127 КМ), питајући се како је могуће да су цијене толико скочиле.

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Објава је брзо прикупила велику пажњу на популарној друштвеној мрежи, а коментатори су одмах понудили логично објашњење за ову наизглед сулуду своту. Готово сви су се сложили да се ради о такозваној “ако прође, прође” методи.

Наиме, мајсторима се данас једноставно не исплати губити вријеме на мале послове попут кречења само једне собе. Вријеме које изгубе на долазак, припрему и сушење боје могли би искористити за рад на пуно уноснијим пројектима, попут цијелих станова. Зато потенцијалним клијентима понуде нереално високу цијену у нади да ће је они одбити. Ако ипак клијент пристане, мајстор ће посао одрадити с големом зарадом.

Један од коментатора, који се и сам бави овим послом, истакао је да се реалне цијене данас крећу од три до пет евра по метру квадратном, зависно од тога иде ли једна или двије руке боје те је ли укључен материјал. Стварни проблем лежи у пуно широј слици хрватске економије. Већ годинама свједочимо озбиљном проблему с недостатком квалификованих радника у грађевинском сектору.

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(Вечерњи.хр)

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Тагови :

Хрватска

Кречење

мајстор

Кречење стана

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