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Намирница која тјера инсекте далеко од вашег дома

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21.09.2026 22:18

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Паук
Фото: pexels/Sascha Weber

Чиста и сређена кућа није тако привлачна за инсекте као неуредна, али чак, и код честог чишћења - појава инсеката је уобичајена ствар.

Ма колико чистим држали ваш дом, двориште или терасу, пауци ће увијек наћи начина да се настане у вашем непосредном окружењу.

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Да ли знате да пауци и други ситни инсекти уопште не подносе мирис нане?

Одлична идеја – засадити код куће ову биљку. Нана има јаку арому, а заштитиће ваш дом, не само од паукова, него и од различитих буба, инсеката и воћних мушица.

Можете такође помијешати мању количину етеричног уља нане са водом (10-ак капи на пола литре воде) и сипати у распршивач, преноси Глас Српске.

Овом мјешавином можете попрскати све мрачне углове вашег стана, терасе, оставе у дворишту, као и сва мјеста гдје су пауци виђени.

Снежана Ђуришић- 01092025

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Пријатан мирис овог спреја послужиће вам и као природни освјеживач ваздуха који је потпуно нешкодљив за људе.

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Тагови :

инсекти

кућа

трикови

паук

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