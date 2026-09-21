Црна Гора разматра повећање дозвољене брзине на путевима

Аутор:АТВ редакција
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МУП Црне Горе покренуо је иницијативу за преиспитивање и анализу постојећих ограничења брзине на путевима у земљи.
Стручњаци и грађани подржавају корекцију застарјелих ограничења како би се смањиле гужве и прилагодиле модерне саобраћајнице.
Вјештаци саобраћајно-машинске струке Игор Радојевић и Горан Чарапић истичу да би, поред саме брзине кретања, анализа морала обухватити и контролу заштитних одбојних ограда (банкина) те потенцијалних одрона, као кључних фактора који утичу на безбједност.
Према њиховим ријечима, повећање брзине за 10 до 20 км/х на дионицама гдје је тренутно ограничење 40 или 50 км/х неће угрозити сигурност учесника у саобраћају, али ће знатно смањити гужве и нервозу возача.
Радојевић наглашава да коначној одлуци мора претходити провјера комплетне мреже од стране ширег тима стручњака. Као један од примарних примјера лоше сигнализације наводи пут према Даниловграду.
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"Замишљен као брза цеста, у пракси смо добили прилично спор пут. Возачи су под сталном тензијом због честих кочења услијед укључења и пјешачких прелаза у нивоу коловоза", навео је Радојевић, предлажући изградњу кружних токова, колекторских путева, пасарела и подземних прелаза по узору на аутопутеве.
Он додаје да је ревизију потребно урадити и на путном правцу Подгорица–Цетиње, посебно на дионицама са три траке гдје су прегледност и геометрија пута на високом нивоу.
Вјештак Горан Чарапић апострофира да се ниједан саобраћајни знак не смије постављати на основу личног осјећаја, већ искључиво на бази детаљних анализа нагиба, кривина, пјешачких прелаза и бициклистичког саобраћаја.
"Одређене улице булеварског типа које имају такве карактеристике да брзине кретања које су сада ограничене на, мислим, 50 или 40 км/х треба у сваком случају кориговати, јер за повећање тих брзина од 10 до 20 км/х нећете било чим угрозити безбједност саобраћаја, а даћете могућност већег броја пролаза возила том дионицом, тако да ћете смањити и гужве и нервозе, могу слободно рећи, појединих возача", каже он, пише РТЦГ.
Анкетирани грађани Црне Горе не крију незадовољство тренутним стањем и подржавају идеју о корекцији брзина на појединим дионицама. Док једни наглашавају да подржавају строге контроле и казне, истичу да су ограничења од 40 или 60 км/х на потпуно равним и прегледним дионицама нелогична.
"Знамо сви да су сада возила и модернија и бржа, али некако смо са тим ограничењима остали на нивоу кад су се возиле 'Фиће' и 'Застава'", прокоментарисао је један од возача.
Из МУП-а Црне Горе наводе да предлажу формирање заједничких стручних радних група у којима ће учествовати представници релевантних институција, саобраћајни стручњаци и професори са Универзитета Црне Горе.
Циљ радних група биће да на основу мјерљивих показатеља и детаљних анализа утврде на којим дионицама постоје оправдани разлози за задржавање, повећање или евентуално смањење постојећих ограничења брзине.
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