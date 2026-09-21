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Позната пјевачица отворила душу: ''Кажу да сам вјештица..''

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21.09.2026 21:47

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Пјевачица Снежана Ђуришић
Фото: Youtube/ screenshot

Снежана Ђуричић пред почетак снимања нове епизоде музичког такмичења "Звезде Гранда" проговорила је о Томи Здравковићу, дуетима, али и титули "естрадне мајке" коју су јој додијелиле млађе колеге.

Наиме, Снежана се осврнула на пјесме Томе Здравковића, од чије је смрти прошло готово 35 година:

– То није феномен, то су заслуге. Пјесме које вриједе, трају, самим тим и пјевач. Тома је специфичан, Тома је Тома. И то је сасвим довољно. Пјесме као пјесме, свака добра пјесма живи и кад нас нема. Нема таквих пјесама више. Нећу да кажем, зато што ћу онда морати да оговарам, а ја то не волим. Дошло је вријеме, када су те неке песмичице актуелне, али и то ће да прође – истакла је она.

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“Ко ме не познаје, каже да сам вјештица”

Снежана се осврнула и на титулу које су јој млађе колеге дале – “Естрадна мајка”, па открила да јој то много значи.

– Ко ме не познаје каже да сам вјештица, баба рога, стерилна, а кад ме упознају буде упс. Ја сам према тој дјеци онако понијела се баш, јер сам била у њиховој кожи и знам како им је и била сам у њиховој кожи. Пронашла сам начин како да им приступим, а да их не траумирам или не дај боже да им пробудим сујету. Ја сам по природи духовита, тако да ме та дјеца тако знају и хвала им на таквом епитету – истакла је она, преноси Блиц.

Што се дуета тиче, Снежана је јасна да је за то потребан колега у чији глас вјерује.

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– За дуете бирам људе за које сматрам да су добри пјевачи, који неће да мене обуздавају у мојој интерпретацији. Зато је то и мали број људи – истакао је.

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Тагови :

Снежана Ђуришић

естрада

Пјевачица

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