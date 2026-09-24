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Полицајка злостављала дјечака (9), касније преминуо

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24.09.2026 12:02

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Превод на српски (ијекавица): Полиција испред куће бивше посланице Ен Видикомб у Хејтору, у Енглеској, у петак, 10. јула 2026. године, након што је у четвртак пронађена мртва у свом дому са тешким повредама.
Фото: Tanjug/Matt Keeble/PA via AP

Кетрин Вокер (47), полицијска службеница у Нотингемширу у Великој Британији, осуђена је на шест година затвора због смрти деветогодишњег дјечака који је био под њеном законском бригом.

Дјечак је 16. децембра 2024. године пронађен без свијести у својој спаваћој соби у Варсопу, а касније је преминуо у болници, преноси Би-Би-Си.

Вокерова је у понедјељак осуђена пред судом у Нотингему, након што је признала кривицу за напад, злостављање и занемаривање дјетета, чиме му је нанесена непотребна патња.

Полицијска истрага утврдила је да је дјечак био „злостављан током дужег периода“. Из полиције су саопштили и да је дјечаков примарни старатељ био бивши супруг Кетрин Вокер, који је преминуо недуго након дјечакове смрти. Није објављено коју је функцију Вокерова обављала у полицији.

Услови у соби открили занемаривање

Истражитеље су током увиђаја посебно забринули услови у дјечаковој спаваћој соби. У њој, наводи полиција, „није било никаквих погодности какве су постојале у остатку куће“. На прозору није било завјеса, а електрична утичница опасно је висила са зида. У соби је било врло мало намјештаја, није било гријања ни кваке на вратима. Са вањске стране била је постављена брава која се обично користи за купатила.

Вокерова је тврдила да се соба реновира, али је даља истрага, према наводима полиције, показала да то није истина. Полицајци су прикупили и изјаве свједока који су потврдили да је дјечак био систематски злостављан.

Инспекторица: Поступање је било свјестан избор

Након изрицања пресуде огласила се главна инспекторица Гејл Рутлеџ.

„Ово је један од најпотреснијих случајева којих се сјећам. Дјечак је очигледно био злостављан дуже вријеме и живио је у условима какве ниједно дијете не би смјело трпјети“, изјавила је.

„Од почетка смо сматрали да је такво поступање било свјестан избор оптужене, а не резултат немарног родитељства. Драго ми је што је напосљетку одговарала за своју улогу у његовој смрти“, поручила је Рутлеџ, преноси Индекс

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Тагови :

Злостављање

злостављање дјечака

Полиција

Велика Британија

преминуло дијете

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