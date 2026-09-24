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Лондон вратио Пекингу 12 артефаката и умјетничких дјела

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24.09.2026 11:33

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Фото: Pexel/ Brett Jordan

Велика Британија је вратила Кини 12 артефаката и умјетничких дјела током церемоније примопредаје одржане у Амбасади Кине у Великој Британији.

Замјеник министра културе и туризма Кине и директор Националне управе за културно насљеђе Рао Ћуен укључио се у церемонију путем интернета. Догађају је присуствовао амбасадор Кине у Великој Британији Џенг Зегуанг.

Кинеска страна је истакла да је олакшавање повратка изгубљених културних предмета у земље њиховог поријекла праведан чин који штити културно насљеђе, поштује културна права и национална осјећања народа широм свијета, као и баштину људске цивилизације.

Британска страна је навела да је овај повратак позитиван исход практичне сарадње двије земље, који одражава њихово међусобно поштовање и чврсту посвећеност заједничкој борби против незаконите трговине артефактима, преноси Синхуа.

Полиција у Лондону заплијенила је поменуте предмете и умјетничка дјела током спровођења више истрага, преноси Срна.

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Тагови :

Лондон

пекинг

Кина

Велика Британија

Музеј

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