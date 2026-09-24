Руси извели жестоке нападе: На мети Кијев и Одеса

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Оружане снаге Русије током ноћи су извеле групни напад дроновима и високо прецизним оружјем копненог и ваздушног базирања на објекте украјинског војно-индустријског комплекса, телекомуникационе и логистичке центре у Кијеву и Одеској области, као и бродове које користе Оружане снаге Украјине, саопштило је Министарство одбране Русије.
У Кијеву су погођена предузеће за производњу компоненти за беспилотне летјелице дугог и средњег домета и за припрему копнених роботских система за употребу;
Погођен је погон за производњу дронова („Пегас Армс“) који производи и складишти дронове дугог и средњег домета, укључујући моделе авионског типа, фабрика („Елемент УА“) за производњу и складиштење компоненти за ударне дронове средњег домета типа „хорнет“, те транспортно-логистички центар за складиштење и дистрибуцију дронова дугог и средњег домета.
На мети су били и телекомуникациони центри „Кијевстар“ и „Паркови“, који пружају услуге комуникације и рачунарске капацитете Оружаним снагама Украјине.
У Одеској области су погођена два логистичка центра у Одеси за складиштење и дистрибуцију војног терета и робе двоструке намјене који у Украјину стижу из европских земаља.
Осим тога, на отвореном мору погођен је танкер који је превозио гориво намијењено украјинским снагама у луку Черноморск.
Ударни дронови и мобилне јединице групе „Сјевер“ су за недјељу дана уништили више од 15 извиђачких дронова авионског типа у Харковској области, саопштили су у руској војсци.
Од почетка септембра, руски дронови су у Харковској области уништили више од 65 украјинских дронова авионског и коптерског типа, смањујући нападе на цивилну инфраструктуру.
Од почетка мјесеца јединице групе су у Сумској области уништиле више од двадесет пунктова за беспилотне летјелице заједно са људством, пише Спутњик
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
43
12
27
12
26
12
20
12
16
Тренутно на програму