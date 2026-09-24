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Руси извели жестоке нападе: На мети Кијев и Одеса

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24.09.2026 10:02

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Руси извели жестоке нападе: На мети Кијев и Одеса
Фото: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Оружане снаге Русије током ноћи су извеле групни напад дроновима и високо прецизним оружјем копненог и ваздушног базирања на објекте украјинског војно-индустријског комплекса, телекомуникационе и логистичке центре у Кијеву и Одеској области, као и бродове које користе Оружане снаге Украјине, саопштило је Министарство одбране Русије.

У Кијеву су погођена предузеће за производњу компоненти за беспилотне летјелице дугог и средњег домета и за припрему копнених роботских система за употребу;

Погођен је погон за производњу дронова („Пегас Армс“) који производи и складишти дронове дугог и средњег домета, укључујући моделе авионског типа, фабрика („Елемент УА“) за производњу и складиштење компоненти за ударне дронове средњег домета типа „хорнет“, те транспортно-логистички центар за складиштење и дистрибуцију дронова дугог и средњег домета.

На мети су били и телекомуникациони центри „Кијевстар“ и „Паркови“, који пружају услуге комуникације и рачунарске капацитете Оружаним снагама Украјине.

У Одеској области су погођена два логистичка центра у Одеси за складиштење и дистрибуцију војног терета и робе двоструке намјене који у Украјину стижу из европских земаља.

Осим тога, на отвореном мору погођен је танкер који је превозио гориво намијењено украјинским снагама у луку Черноморск.

Јединице групе „Сјевер“ настављају да стежу обруч у Харковској области

Ударни дронови и мобилне јединице групе „Сјевер“ су за недјељу дана уништили више од 15 извиђачких дронова авионског типа у Харковској области, саопштили су у руској војсци.

Од почетка септембра, руски дронови су у Харковској области уништили више од 65 украјинских дронова авионског и коптерског типа, смањујући нападе на цивилну инфраструктуру.

Од почетка мјесеца јединице групе су у Сумској области уништиле више од двадесет пунктова за беспилотне летјелице заједно са људством, пише Спутњик

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Украјина

Кијев

Одеса

Руска војна операција 2026

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