Трампов Одбор за мир представио план од 2,45 милијарди долара за обнову Газе

Аутор:АТВ редакција
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Одбор за мир америчког предсједника Доналда Трампа предложио је шестомјесечни план вриједан око 2,45 милијарди долара за почетак обнове и успостављање управљања у Појасу Газе, који обухвата 66 пројеката и дио је Трамповог плана од 20 тачака за окончање рата Израела и палестинског милитантног покрета Хамаса.
План је представљен у сриједу на састанку Одбора уз упозорење да предстоје велике препреке на путу обнове тешко разореног Појаса Газе.
Бивши британски премијер Тони Блер, који је члан извршног одбора организације, рекао је да Палестинцима у Гази "није потребан слоган, већ рјешење", пренио је Дојче веле.
Предложени пројекти обухватају привремени смјештај, уклањање рушевина, обнову болница, економски опоравак и распоређивање мултинационалних безбједносних снага.
Одбор је навео да су потребе огромне и процијенио да ће потпуна обнова Газе због физичких разарања у средњем року коштати око 35,2 милијарде долара, уз додатних 71,4 милијарде долара током наредне деценије.
План предвиђа и обнову граничних прелаза, снабдијевања електричном енергијом и водне инфраструктуре, постављање 25.000 преносивих соларних панела, као и трајно затварање тунела испод локација од значаја за приоритетне пројекте обнове, објавио је претходно амерички портал Аксиос уочи састанка.
Према плану америчког предсједника Доналда Трампа, који је довео до прекида ватре 10. октобра прошле године, требало је да услиједе додатно повлачење израелских снага из Газе, разоружавање палестинског Хамаса, долазак међународних мировних снага и формирање нове, аполитичне палестинске владе која би управљала свакодневним пословима на тој територији.
Иако је прекид ватре зауставио најтеже борбе и довео до побољшања хуманитарних услова, израелска војска проширила је контролу над Газом и сада заузима око 60 одсто територије.
Хамас се до сада није одрекао оружја, иако је у појединим приликама изражавао спремност да то учини.
Израел је саопштио да се неће повући из подручја која контролише све док Хамас у потпуности не положи оружје и не буде уклоњен из Газе.
Међународне снаге и нова палестинска влада још нису распоређене у Гази, а обнова није почела, док велика већина Палестинаца и даље живи у шаторским насељима или рушевинама својих некадашњих домова.
Високи представник Одбора за мир Николај Младенов рекао је да напредак у великој мери зависи од разоружавања Хамаса, али је истовремено позвао Израел да смањи обим војних операција у Гази.
Једно од кључних питања на састанку Одбора јесте, осим планирања обнове, утврђивање временског оквира за распоређивање међународних снага и нове владе, као и планова за разоружавање и допремање преко потребног грађевинског материјала у Газу.
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