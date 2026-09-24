Лавров је на сједници Савјета безбједности Уједињених нација о Украјини рекао да је Украјина могла да остане у границама из 1991. године, да се Европљани нису упустили у превару, преноси ТАСС.

- Русија, а то је више пута потврдио и (руски) предсједник Владимир Путин, спремна је за преговоре како би се постигао управо овакав одрживи, праведни мир. Као што је (амерички предсједник) Доналд Трамп рекао у августу 2025. године, након састанка у Енкориџу, сви се слажу да оно што треба да постигнемо није нека врста споразума о прекиду ватре, већ дугорочни мировни споразум између Русије и Украјине који ће поуздано окончати рат - казао је Лавров.

Лавров је казао да Русија неће паузирати своју специјалну војну операцију како би омогућила преговоре са Украјином у било ком формату.

- Поучени горким искуством, нећемо паузирати специјалну војну операцију док трају преговори у било ком формату. Иако Европа управо то жели, све са истим једноставним циљем да добије предах и обнови исцрпљене војне арсенале кијевског режима, који је, из очаја, одавно прешао на отворено терористичке методе - казао је Лавров.

Он је казао да је Украјина могла да остане у границама из 1991. године да Европљани нису варали, зато што нису били у стању да потисну свој "вечни инстинкт за лагањем" и покушају да остваре своје циљеве криминалним средствима.

- Да Европљани нису варали и да су приморали опозицију да спроведе споразум потписан у фебруару 2014. године под гаранцијом Берлина, Париза и Варшаве, то би сачувало територијални интегритет Украјине у оквиру тих истих граница из 1991. о којима сањају (Володимир) Зеленски и његови западни господари. Али Европљани нису били у стању да потисну свој "вјечни инстинкт за лагањем" и покушају да остваре своје циљеве криминалним средствима - истакао је Лавров.

Истакао је да је један од услова за дугорочно рјешавање украјинске кризе слобода употребе руског језика не само на територијама које су под контролом Русије, већ широм Украјине.

- Један од циљева специјалне војне операције, поред безусловног осигурања безбједносних интереса Русије, јесте потпуно поштовање права Руса и руског говорног становништва не само на Криму, у Донбасу и Новорусији, већ и широм Украјине, гдје су, уз одобрење запада, и даље на снази закони који потпуно забрањују руски језик у свим сферама - у образовању, у медијима, у култури и у свакодневном животу - рекао је Лавров.

Лавров је навео да су ови закони у Украјини "почели да се усвајају много прије специјалне војне операције, од 2017. године".

Министар спољних послова Русије је казао да, према Декларацији УН о принципима међународног права, кијевски режим не може да представља становнике Крима, Донбаса и Новорусије.