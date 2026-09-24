Си Ђинпинг стигао у тродневну посјету Вашингтону: Кина и САД треба да буду партнери, не ривали

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Амерички предсједник Доналд Трамп дочекао је кинеског предсједника Си Ђинпинга у Бази Ендруз у Сједињеним Америчким Државама. На почетку тродневне посјете, Си је поручио да би Кина и САД требало да буду партнери, а не ривали.
У оквиру делегације која је дочекала Сија, била је и прва дама САД Меланија Трамп, док је са кинеским предсједником, поред осталих, допутовала и његова супруга Пенг Лијуен.
Си је допутовао у тродневну државну посјету, током које ће посјетити и Бијелу кућу, гдје ће се одржати свечана вечера на којој ће учествовати и многи представници технолошког сектора.
„Кина и САД би требало да буду партнери прије него ривали“, поручио је Си по доласку у Вашингтон, преноси Синхуа.
Портпарол кинеског Министарства спољних послова Гуо Ђиакун рекао је раније ове недјеље да ће Си и Трамп током посјете размијенити мишљења о питањима која се односе на односе Кине и САД, као и о свјетском миру и развоју.
Гуо је навео да дипломатија на нивоу шефова држава има важну улогу у стратешком усмјеравању кинеско-америчких односа.
„Кина је спремна да ради са америчком страном на обогаћивању садржаја конструктивних односа стратешке стабилности, унапређењу дијалога и сарадње, одговарајућем управљању разликама и континуираном доприносу добробити оба народа, као и миру, стабилности и просперитету у свијету“, рекао је Гуо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
41
08
33
08
29
08
22
08
19
Тренутно на програму