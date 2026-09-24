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Си Ђинпинг стигао у тродневну посјету Вашингтону: Кина и САД треба да буду партнери, не ривали

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24.09.2026 06:54

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Си Ђинпинг стигао у тродневну посјету Вашингтону: Кина и САД треба да буду партнери, не ривали
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп дочекао је кинеског предсједника Си Ђинпинга у Бази Ендруз у Сједињеним Америчким Државама. На почетку тродневне посјете, Си је поручио да би Кина и САД требало да буду партнери, а не ривали.

У оквиру делегације која је дочекала Сија, била је и прва дама САД Меланија Трамп, док је са кинеским предсједником, поред осталих, допутовала и његова супруга Пенг Лијуен.

Си је допутовао у тродневну државну посјету, током које ће посјетити и Бијелу кућу, гдје ће се одржати свечана вечера на којој ће учествовати и многи представници технолошког сектора.

„Кина и САД би требало да буду партнери прије него ривали“, поручио је Си по доласку у Вашингтон, преноси Синхуа.

Портпарол кинеског Министарства спољних послова Гуо Ђиакун рекао је раније ове недјеље да ће Си и Трамп током посјете размијенити мишљења о питањима која се односе на односе Кине и САД, као и о свјетском миру и развоју.

Гуо је навео да дипломатија на нивоу шефова држава има важну улогу у стратешком усмјеравању кинеско-америчких односа.

„Кина је спремна да ради са америчком страном на обогаћивању садржаја конструктивних односа стратешке стабилности, унапређењу дијалога и сарадње, одговарајућем управљању разликама и континуираном доприносу добробити оба народа, као и миру, стабилности и просперитету у свијету“, рекао је Гуо.

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Тагови :

Доналд Трамп

Си Ђинпинг

Кина

Америка

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