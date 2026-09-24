Logo

„Од ливаде до тезге“: Домаћи производи данас на Сокоцу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
24.09.2026 08:33

Коментари:

0
Соколац
Фото: АТВ

Туристичка организација Соколац организује данас, поводом Свјетског дана туризма, завршни догађај пројекта "Од ливаде до тезге", у оквиру којег ће понуду представити домаћи пољопривредни произвођачи и они који сакупљају љековито биље, шумске плодове и пчелиње производе.

Из Туристичке организације Соколац навели су да ће продајни дан бити круна досадашњих активности и прилика да посјетиоци на једном мјесту упознају и купе аутентичне домаће производе са подручја Романије.

Пројекат "Од ливаде до тезге" реализован је у сарадњи са Пољопривредним кластером "Сарајево-Романија-Подриње" и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Циљ је јачање локалних пољопривредних произвођача, промоција прераде на домаћим газдинствима и повезивање произвођача са крајњим потрошачима.

У оквиру вишемјесечних активности реализоване су едукације и пружена је подршка у производњи и брендирању аутохтоних производа, чиме се допринијело обогаћивању туристичке и гастрономске понуде романијског краја.

Продајни дан биће одржан испред "Романијске куће" на Сокоцу са почетком у 9.00 часова, преноси Срна.

Подијели:

Тагови :

Соколац

Туристичка организација Републике Српске

ТОРС

Туризам

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Градови и општине

Мали човјек, велики херој из БиХ: Дјечак спасио живот мушкарцу

11 ч

0
Рашковац

Градови и општине

У Рашковцу се не гледа ни вјера ни нација: Комшија, па све остало

12 ч

0
Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.

Градови и општине

И даље гори пожар на Чврсници: Канадери гасе ватру

13 ч

0
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и предсједник Удружења пчелара "Рој" Немања Драгичевић потписали су споразум о сарадњи којим је предвиђена подршка унапређењу и развоју пчеларске производње на подручју града.

Градови и општине

Источно Сарајево: Подршка града унапређењу и развоју пчеларске производње

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

41

Мјесецима без одговора: Ко је одговоран за сјечу стабала уз Врбас?

08

33

„Од ливаде до тезге“: Домаћи производи данас на Сокоцу

08

29

Сједница Владе Српске, ово је дневни ред

08

22

Опрез возачима: Вечерас обустава саобраћаја на једном правцу

08

19

Мета представила паметне наочаре без камера: И даље могу да снимају звук

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима