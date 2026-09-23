И даље гори пожар на Чврсници: Канадери гасе ватру

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на планини Чврсници данас су поново гасили канадери из Хрватске пошто су то омогућили временски услови, саопштено је из Управе за цивилну заштиту Херцеговачко-неретванског кантона.
Пожар на локалитету Развале, на око 1.890 метара надморске висине, налази се на тешко приступачном терену, а вјетар је додатно погодовао његовом ширењу.
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Канадери и хеликоптер јуче и данас у пријеподневним часовима нису могли да дјелују због неповољних временских услова и јаког вјетра.
Ватрогасци су на терену поставили око два километра цијеви под високим притиском како би довели воду на висину око 1.800 метара.
На подручју између Мандине плане и Орловаче припрема се и заштитни појас којим се настоји спријечити ширење пожара према Масној Луци и југозападним падинама Чврснице.
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Пожар на Чврсници активан је већ једанаести дан.
(Срна)
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