Отац изјавио да му је син пао са кревета у болници: Младић полицији тврди да га је напао болничар

Аутор:АТВ редакција
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Дана 21. септембра 2026. године у 10 часова у СВР Скопље пријављено је из комплекса клиника "Мајка Тереза" да је код њих са тешким тјелесним повредама довезен Р. Ј. (35) из Штипа.
Према пријави, отац повријеђеног изјавио је да је 16. септембра из једне јавне здравствене установе у околини Ђевђелије, у којој се његов син лијечио, обавијештен да је Р. Ј. пао са кревета и повриједио се.
Република Српска
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Међутим, повријеђени је полицији пријавио да га је, док је био у установи, физички напао болничар.
Из МУП-а наводе да се предузимају мјере на потпуном расвјетљавању и документовању случаја.
(Курир)
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