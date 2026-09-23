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Отац изјавио да му је син пао са кревета у болници: Младић полицији тврди да га је напао болничар

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23.09.2026 19:02

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Болница
Фото: pexels/Sandy Torchon

Дана 21. септембра 2026. године у 10 часова у СВР Скопље пријављено је из комплекса клиника "Мајка Тереза" да је код њих са тешким тјелесним повредама довезен Р. Ј. (35) из Штипа.

Према пријави, отац повријеђеног изјавио је да је 16. септембра из једне јавне здравствене установе у околини Ђевђелије, у којој се његов син лијечио, обавијештен да је Р. Ј. пао са кревета и повриједио се.

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Међутим, повријеђени је полицији пријавио да га је, док је био у установи, физички напао болничар.

Из МУП-а наводе да се предузимају мјере на потпуном расвјетљавању и документовању случаја.

(Курир)

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Тагови :

Македонија

болница

пацијент

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