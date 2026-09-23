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Обрушио се потпорни зид и 'прогутао' аутомобил: Наређена евакуација зграде

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23.09.2026 20:01

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Радници са заштитном опремом раде на градилишту.
Фото: Pixabay

Полиција је наредила евакуција зграде у Београду након што су аутомобил и дио паркинга упали у велики понор кад се обрушио потпорни зид на једном градилишту у близини окретнице аутобуса.

Како сазнаје Телеграф на мјесту инцидента, потпорни зид на градилишту се обрушио око 17 сати, а потом се у рупу од темеља, дубоку неколико десетина метара, сурвао дио паркинга оближње зграде и један аутомобил, а повријеђених, срећом, нема.

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На фотографијама и снимцима са мјеста догађаја, које можете погледати овдје, види се аутомобил бијеле боје који је упао у понор и велики дио паркинга оближње зграде који се такође сурвао у јаму дубоку неколико десетина метара. Такође се види да на рубу понора стоји и багер. Станари зграде испред које је настао понор не крију забринутост.

- Већ два мјесеца причамо да ће да се сруши. Земља се нон-стоп одлама - наводи један станар.

- Сваког дана, када пролазим овуда и гледам ову рупу, прође ми мисао кроз главу како ће се десити овакав најгори сценарио. Језиво је било гледати ово сваког дана. Станари су покушавали све, организовали смо блокаде и протесте, чак је неколико дана био укинут и минибус који нам је био једина веза са насељем, али ништа није успјело - каже становница насеља.

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Полиција је затворила улицу за саобраћај и преусмјерила аутобусе.

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Тагови :

градилиште

незгода

Београд

обрушио се зид

Аутомобил

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