Обрушио се потпорни зид и 'прогутао' аутомобил: Наређена евакуација зграде

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је наредила евакуција зграде у Београду након што су аутомобил и дио паркинга упали у велики понор кад се обрушио потпорни зид на једном градилишту у близини окретнице аутобуса.
Како сазнаје Телеграф на мјесту инцидента, потпорни зид на градилишту се обрушио око 17 сати, а потом се у рупу од темеља, дубоку неколико десетина метара, сурвао дио паркинга оближње зграде и један аутомобил, а повријеђених, срећом, нема.
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На фотографијама и снимцима са мјеста догађаја, које можете погледати овдје, види се аутомобил бијеле боје који је упао у понор и велики дио паркинга оближње зграде који се такође сурвао у јаму дубоку неколико десетина метара. Такође се види да на рубу понора стоји и багер. Станари зграде испред које је настао понор не крију забринутост.
- Већ два мјесеца причамо да ће да се сруши. Земља се нон-стоп одлама - наводи један станар.
- Сваког дана, када пролазим овуда и гледам ову рупу, прође ми мисао кроз главу како ће се десити овакав најгори сценарио. Језиво је било гледати ово сваког дана. Станари су покушавали све, организовали смо блокаде и протесте, чак је неколико дана био укинут и минибус који нам је био једина веза са насељем, али ништа није успјело - каже становница насеља.
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Полиција је затворила улицу за саобраћај и преусмјерила аутобусе.
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