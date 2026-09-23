Пелет већ на 900 КМ, а спомиње се и поскупљење гријања у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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У јеку најава тешке јесени за грађане, забиљежено је поскупљење енергената, укључујући пелет, гас и дрва.
Пред почетак гријне сезоне у Бањалуци појавиле су се и информације да би градско гријање могло поскупјети. Званичне потврде за сада нема, док одговор није било могуће добити ни од "Еко топлана", којима Скупштина града средином године није одобрила захтјев за повећање цијене гријања, пише "БХРТ".
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Из Удружења потрошача "Реакција" упозоравају да би евентуално поскупљење гријања у Бањалуци било супротно Закону о заштити потрошача Републике Српске.
Драган Јошић из овог удружења подсјећа да је гријање услуга од општег интереса, због чега би требало бити формирано савјетодавно тијело које би дало мишљење о евентуалном повећању цијене.
"Према Закону о заштити потрошача у Републици Српској, гријање је услуга од општег интереса. Требало би бити формирано савјетодавно тијело које ће дати мишљење о поскупљењу. То мишљење јесте обавезно, али није обавезујуће када се одлука доноси у скупштинама. То тијело не постоји, па је свако поскупљење у Бањалуци, које је било и које ће бити, почевши од гријања, супротно Закону о заштити потрошача", рекао је Јошић.
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Оно што је већ извјесно јесте да ће домаћинства која се грију на пелет осјетити значајан удар на кућни буџет, посебно ако залихе нису осигурала још у априлу. Цијена тоне пелета у појединим дијеловима Босне и Херцеговине ових дана достигла је чак 900 КМ.
Горан Ивановић из Асоцијације сертификованих произвођача пелета у БиХ упозорава да превисоке цијене могу угрозити пословање произвођача током наредних сезона.
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"Превисоке цијене нама упропаштавају наредне двије или три сезоне. То желимо избјећи. Претпостављали смо шта ће се десити и ове сезоне, па смо зато у априлу позвали потрошаче да се на вријеме снабдију. Око 80 одсто њих то је учинило, док 20 одсто није", казао је Ивановић.
Све већи трошкови
Гријање је током зиме једна од највећих ставки у буџету грађана Бањалуке, одмах након хране. Корисници градског гријања незадовољни су и због тога што ову услугу плаћају током цијеле године.
Долазак хладнијих дана драстично мијења структуру породичних трошкова.
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