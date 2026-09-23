Аутор:Маријана Ивељић
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Денис Бећировић веома добро ради на разградњи БиХ, поручује премијер Српске. Његово обраћање на сједници Генералне скупштине УН, каже Саво Минић само показује колико политичко Сарајево не воли Србе.
"Ови из политичког Сарајева сваки могући повод да само покажу колико нас не воле и колико нас мрзе а на другој страни нас позивају да живимо у заједничкој држави. Ово ми највише личи на онај дио када се брачни партнери требају развести, живе у одвојеним собама, понекад заједнички једу и чекају да суд пресуди", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Ово је велики крах покушаја да се прави државотворна идеја у БиХ јер су живот и политику засновали на мржњи према Србима, јасан је предсједник парламента Српске. Да би се та мржња могла одржавати каже Стевандић, неопходно је да рециклирају и спинују лажи које су им се обиле о главу а сад ће се обити и самој БиХ.
"Свијету мало помало постајете смијешни. А ћутите да имате ћелије Хамаса, ћутите да овдје кад Хамас организује сахране као да је то у Гази, ћутите на угрожавање хришћанског насиља, ћутите на називе усташких улица и тргова по Сарајеву по којима свакодневно ходате, кокетирате са фашизмом. Просто невјероватно да они мисле да то пролази", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
БиХ
Ко о чему - Денис Бећировић о Србима
Бећировић се опет лажно представљао. Лагао је у УН, поручује Милорад Додик. С обзиром да "његово излагање није усаглашено у Предсједништву БиХ и нико више, каже Додик не треба да пита Србе да ли желе да трпе и подносе салву лажи које се изговарају чак и у УН".
"Не, не желимо и не пристајемо. Међутим, вечерас је Бећировић, у својој занесености мржњом према Републици Српској и Србији, бранећи криминал у Меморијалном центру Сребреница, понизио и увриједио саме Бошњаке. Његови беспризорни и ничим основани напади на Србију доказ су да је бошњачка политика основни узрок неразумијевања и сукоба у региону", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Република Српска је једина која позива на мир и суживот и која поштује конститутивност народа, порука је министра правде Српске.
"Господин Бећировић нека се бави ФБиХ, да видимо тамо од свих уставних позиција немамо ни једног Србина. Ми овдје имамо испоштовану уставну структуру и националну структуру на свим позицијама. Предсједник Републике, предсједник НСРС, предсједавајућа Вијећа народа, главни републички тужилац, предсједница Врховног суда. Ми смо испоштовали националну структуру и заступљеност сва три народа у Републици Српској. Да ли су то урадиле колеге у ФБиХ, нису", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Руководство Републике Српске се успјело позиционирати као поуздан партнер највишим свјетским званичницима, каже стручњак за међународне односе Лучијано Калужа. То је много важније од говора у УН, попут наступа бошњачког члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића који ће бити заборављени.
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