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На овој дионици аутопута у БиХ почиње наплата путарине

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23.09.2026 14:24

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На овој дионици аутопута у БиХ почиње наплата путарине
Фото: Facebook

На новој дионици ауто-пута А1, односно Коридора 5Ц, између Добој Југа и Медакова уведена је наплата путарине, а возачи су добили и званичан цјеновник.

Наплата је уведена након што је у постојећи систем наплате накнаде за коришћење ауто-пута А1 додата дионица Добој Југ – Медаково. Одлука је објављена у „Службеним новинама Федерације БиХ“.

За путничке аутомобиле, који припадају I категорији возила, путарина за ову дионицу износи 0,80 КМ, док ће мотоциклисти, односно возила I-А категорије, плаћати 0,40 КМ.

За остале категорије возила цијена се креће од 1,60 до 3,20 КМ, а исти износи примјењују се у оба смјера – Добој Југ – Медаково и Медаково – Добој Југ.

Дужина дионице између наплатних мјеста износи 6,2 километра, док је укупна дужина новоизграђене поддионице око седам километара. На њој су изграђени чеоно наплатно мјесто Добој Југ и бочно наплатно мјесто Медаково.

Нова дионица пуштена је у саобраћај 24. августа ове године, а њено коришћење је до 2. септембра било бесплатно за све возаче, на основу одлуке Владе Федерације БиХ о привременој обустави наплате.

Изградња поддионице Добој Југ – Медаково представља дио Коридора 5Ц и омогућава боље повезивање подручја Добој Југа, Усоре и Тешња са мрежом ауто-путева у БиХ. Вриједност радова износила је близу 159 милиона евра без ПДВ-а, а пројекат је финансиран кредитним средствима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и бесповратним средствима Европске уније.

Цјеновник за дионицу Добој Југ – Медаково:

  • I-А категорија (мотоцикли): 0,40 КМ
  • I категорија (путнички аутомобили): 0,80 КМ
  • II категорија: 1,60 КМ
  • III категорија: 2,40 КМ
  • IV категорија: 3,20 КМ

Цијене се односе на пролазак између наплатних мјеста на овој поддионици, у оба смјера.

(Кликс)

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Тагови :

Коридор 5Ц

Doboj jug

Путарина

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