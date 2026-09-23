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Додик: Напредак Бијељине доприноси бољој будућности свих грађана

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23.09.2026 15:19

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Поводом Дана града Бијељине, предсједници Скупштине града Жељани Арсеновић, руководству града, одборницима Скупштине града и свим грађанима предсједник Милорад Додик упутио је најсрдачније честитке.

"Напредак Бијељине, као жиле куцавице Семберије и једног од кључних пољопривредних, економских и културних стубова Републике Српске, доприноси бољој будућности свих грађана. Жеља свих нас је да Бијељина остане напредно, модерно и угодно мјесто за живот свих становника, а нарочито младих генерација", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Увјерен је, каже, да ће уз снажну подршку републичких институција, које су и до сада представљале важан ослонац у реализацији бројних значајних пројеката, Бијељина у наредном периоду наставити путем успјеха.

"​Срдачно вас поздрављам, са жељом да на добробит свих становника Бијељине, али и цијеле Републике Српске, заједно наставимо да развијамо и градимо овај град", додаје Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Бијељина

Честитка

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