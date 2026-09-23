Додик: Напредак Бијељине доприноси бољој будућности свих грађана

Аутор:АТВ редакција
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Поводом Дана града Бијељине, предсједници Скупштине града Жељани Арсеновић, руководству града, одборницима Скупштине града и свим грађанима предсједник Милорад Додик упутио је најсрдачније честитке.
"Напредак Бијељине, као жиле куцавице Семберије и једног од кључних пољопривредних, економских и културних стубова Републике Српске, доприноси бољој будућности свих грађана. Жеља свих нас је да Бијељина остане напредно, модерно и угодно мјесто за живот свих становника, а нарочито младих генерација", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Поводом Дана града Бијељине, предсједници Скупштине града Жељани Арсеновић, руководству града, одборницима Скупштине града и свим грађанима упућујем најсрдачније честитке.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 23, 2026
Напредак Бијељине, као жиле куцавице Семберије и једног од кључних пољопривредних, економских и културних…
Увјерен је, каже, да ће уз снажну подршку републичких институција, које су и до сада представљале важан ослонац у реализацији бројних значајних пројеката, Бијељина у наредном периоду наставити путем успјеха.
"Срдачно вас поздрављам, са жељом да на добробит свих становника Бијељине, али и цијеле Републике Српске, заједно наставимо да развијамо и градимо овај град", додаје Додик.
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