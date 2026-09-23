Ко о чему - Денис Бећировић о Србима

Аутор:Андреа Јаглица
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Они што желе да униште Дејтонски споразум покушавају да створе услове за отцјепљење Републике Српске, ријечи су Дениса Бећировића које су одзвониле пред полупразном салом Генералне скупштине Уједињених нација.
Јавно је упозорио међународну јавност, како је навео, да тренутно руководство Републике Српске наставља да пријети миру и безбједности Босне и Херцеговине и региона.
"Они ће у наредном периоду интензивирати своје активности првенствено с циљем слабљења и укидања мандата високог представника међународне заједнице, који је предвиђен и Дејтонским мировним споразумом, те слабљењем институције Уставног суда Босне и Херцеговине и отимањем државне имовине Босне и Херцеговине", истакао је Денис Бећировић, предсједавајући Предсједништва БиХ.
Босна и Херцеговина нема високог представника. Има вршиоца дужности од 30. јуна ове године и од тада скоро да нико не помиње именовање високог представника за БиХ, посебно не у пуном капацитету и с пуним Дејтоном прописаним, камоли успут измишљеним и пришивеним овлаштењима. Уставни суд БиХ више од двије и по године не постоји у саставу предвиђеном Анексом 4 Дејтонског споразума јер у њему од јануара 2024-те нема српских судија. Мандат предсједника Суда, Мирсада Ћемана истекао је у децембру прошле године, а сљедећег мјесеца истиче мандат и судији Валерији Галић. Узгред буди речено, наведени суд још нема закон и функционише према документу који се зове Правила. Државна имовина Босне и Херцеговине постоји само у изјавама појединих политичара јер Закон о државној имовини БиХ никад није усвојен у Парламентарној скупштини БиХ, а питање је третирано само актом којим је стављена забрана на одређени списак непокретности, објављеним на страници претходно поменуте канцеларије високог представника.
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Није Бећировић навео ниједан конкретан примјер како то руководство Републике Српске угрожава мир и стабилност БиХ и региона, а једини конкретан догађај у БиХ који се десио од претходног засједања Скупштине Уједињених нација који му је написан у говору односи се на предистражне радње зворничке полиције и бијељинског тужилаштва за утају пореза и доприноса, који бошњачки политичари, међу њима Бећировић, већ на граници здравог разума наглашавају као неприхватљив притисак на, како кажу, жртве геноцида и запослене у Меморијалном центру Сребреница.
"Не смијемо дозволити да полиција и друге институције Републике Српске, које су починиле геноцид над Бошњацима, данас пријете преживјелима и онима који чувају сјећање на жртве геноцида", истакао је Бећировић.
Ма колико да то што Бећировић прича све слабије слушају и у Федерацији БиХ, скоро никако у Републици Српској, а очигледно да то није било занимљиво ни свјетским лидерима у највећој дворани највеће међународне организације на свијету, апсолутно је скандалозно да с говорнице Уједињених нација предсједавајући Предсједништва БиХ оптужи полицију и институције Републике Српске да су починиле геноцид и да пријете било коме. Једнако тешке оптужбе отишле су на рачун Србије, гаранта Дејтонског споразума, земље која је има обим од скоро шест милијарди марака с Босном и Херцеговином, државе чији пасош носи значајан дио становништва у БиХ.
Руководство Србије Бећировић је оптужио да су институционално величали Ратка Младића, нагласивши да је то неприхватљив антицивилизацијски чин.
"То је равно поистовећивању државног руководства Србије с једним од најгорих крвника у европској историји. То је показатељ да Србија није одустала од идеологије и политика које воде у агресију и геноцид", каже Бећировић.
Геноцид је поменут укупно 12 пута у нешто мање од 14 минута говора, једном и у дијелу у којем се Бећировић реферисао на, како је навео, геноцид над Палестинцима у Гази. Агресија је поновљена осам пута, од тога двапут, његовим ријечима, агресија Русије над Украјином. Писца говора нешто је очигледно омело напола посла, па је Бећировић - од свега што се дешава у Босни и Херцеговини - апострофирао посвећеност БиХ доприносу глобалним напорима за прелазак на обновљиве изворе енергије и смањење емисије штетних гасова, те одлучну борбу против свих облика тероризма.
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Тим ријечима – све исто овако, у истој реченици. Федерација БиХ још није успоставила регистар стварних власника правних лица, који би требало да покаже свијету да БиХ не финансира терористе. Али, осим тога, ова неспретна реченица о климатским промјенама и тероризму можда би у овако општем облику, поред узводног "даме и господо" и завршног "хвала за пажњу", била једини дио говора око којег би се три члана Предсједништва БиХ усагласила пред наступ у Уједињеним нацијама. Али нису ни о томе, јер говор Бећировића није усаглашен у Предсједништву БиХ, које, по Уставу, о свим питањима из домена међународних односа, мора да одлучује искључиво и једино консензусом.
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