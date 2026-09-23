Тришић Бабић: Бећировић лагао у УН, присуство Цвијановићеве показатељ да се чуо српски глас

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска одбацује све што је Денис Бећировић рекао у УН, али је присуство српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић показатељ да се политика према БиХ промијенила и да се чуо глас из Републике Српске, рекла је в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић.
Тришић Бабић је навела да присуство Цвијановићеве у згради УН у Њујорку једно велико признање и не само знак и сигнал већ и да указује на чињеницу да се глас из Републике Српске чуо и да тек има шта да каже.
Она је навела да је без обзира што је Бећировић говорио први дан, сала била потпуно празна, као и да његов говор није било пријатно слушати јер је пун неистина.
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Избио још један рат
"Ми овдје у Српској апсолутно одбацујемо све што је Денис Бећировић рекао у свом говору на излагању у УН", рекла је Тришић Бабић за РТРС.
Она је нагласила да то није став БиХ нити три конститутивна народа, ни српског, ни хрватског, јер сматра да није став ни цијеле бошњачке политичке сцене, него само једног дијела.
Истакла је да дипломатија БиХ, дејтонске БиХ, званично не постоји и да сада може и званично да буде проглашена да је умрла.
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"Ово је дипломатија искључиво бошњачке стране, искључиво сарајевске политичке сцене, што смо могли и да видимо сад у Њујорку", каже Тришић Бабић.
Напоменула је да су тамо били бивши министар спољних послова, а садашњи шеф мисије при УН Златко Лагумџија, садашњи министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић и Бећировића за кога је рекла да је навјежбао да прочита говор на енглеском језику.
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Оцијенила је и да је очито да они живе у деведесетим годинама или почетак 2000. године, када је било јако битно који дан се говори у Уједињеним нацијама, па су се тако потрудили да говоре први дан.
Указала је да се у Републици Српској након 30 година дошло до веома важног тренутка на који смо јако поносни да у исто вријеме први пут у згради УН буде српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, кад је ту предсједавајући Предсједништва који се намјестио да је ту увијек бошњачки члан.
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