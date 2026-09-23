Цијене нафте на свјетском тржишту у паду

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у паду након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да су представници САД и Ирана имали "веома добре разговоре" у УН.
Трамп је истакао да је трочасовни састанак био "веома продуктиван" и да ће се представници двије државе "састати веома брзо".
Цијене нафте пале су и након извјештаја да је Саудијска Арабија обновила операције на нафтоводу "Исток-запад".
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Амерички портал "Блумберг" навео је да је циљ да се извоз из Саудијске Арабије настави током ове седмице.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора пала за 0,1 одсто и сада је 99,15 долара по барелу.
У Њујорку је цијена свјетле сирове нафте мања за 0,9 одсто и износи 89,73 долара по барелу.
(Срна)
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