Logo

Цијене нафте на свјетском тржишту у паду

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.09.2026 16:39

Коментари:

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у паду након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да су представници САД и Ирана имали "веома добре разговоре" у УН.

Трамп је истакао да је трочасовни састанак био "веома продуктиван" и да ће се представници двије државе "састати веома брзо".

Цијене нафте пале су и након извјештаја да је Саудијска Арабија обновила операције на нафтоводу "Исток-запад".

policija hrvatska

Регион

Ужас у Загребу: На депонији пронађен људски костур

Амерички портал "Блумберг" навео је да је циљ да се извоз из Саудијске Арабије настави током ове седмице.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора пала за 0,1 одсто и сада је 99,15 долара по барелу.

У Њујорку је цијена свјетле сирове нафте мања за 0,9 одсто и износи 89,73 долара по барелу.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

цијене нафте

пад цијена нафте

Доналд Трамп

Иран

Америка

Коментари (0)

Прочитајте више

Славољуб се убио у затвору: Издржавао казну од 40 година

Србија

Славољуб се убио у затвору: Издржавао казну од 40 година

49 мин

0
Саобраћајна несрећа на путу Јабланица-Коњиц.

Хроника

Тежак удес у овом дијелу БиХ: Има повријеђених

51 мин

0
Трамп: Канада уништава саму себе

Свијет

Трамп: Канада уништава саму себе

1 ч

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Свијет

Број заражених еболом достигао 7.700

1 ч

0

Више из рубрике

Јато смеђих кокошака у затвореном простору.

Економија

Затвор у Бањалуци набавља 1.700 кока носиља

1 ч

2
Новац

Економија

Готовина полако одлази у прошлост, али и даље доминира

2 ч

0
Од Приједора до свјетског тржишта: РСС и Српска имају шта да понуде

Економија

Од Приједора до свјетског тржишта: РСС и Српска имају шта да понуде

2 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена нафте брент пала испод 98 долара по барелу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 23.09.2026.

17

06

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

17

04

Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

16

53

Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

16

52

Срна улетјела у бензинску пумпу - ВИДЕО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима