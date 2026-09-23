Аутор:АТВ редакција
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Неки људи осјећања показују великим ријечима, порукама и романтичним гестовима, док код других љубав треба тражити у поступцима.
Према астролошким тумачењима, припадници ова четири знака могу на први поглед дјеловати дистанцирано или недоступно, али када некога стварно заволе, њихова оданост тешко се може довести у питање.
Јарац вам можда неће сваког јутра послати романтичну поруку. Али ако вам се аутомобил поквари усред ноћи, велика је вјероватноћа да ће управо он бити особа која ће се појавити, преноси Индекс.
Љубав чешће показује дјелима него ријечима. Памтиће шта вам је важно, помоћи када имате проблем и покушати ваш заједнички живот учинити стабилнијим.
Због тога га људи који очекују сталне вербалне потврде понекад могу погрешно доживјети као хладног. Када Јарац некога озбиљно укључи у своје дугорочне планове, то је често његов највећи израз љубави.
Водолија може оставити утисак особе којој нико заправо није потребан. Цијени слободу, воли имати властити простор и неће жељети сваки слободан тренутак проводити с партнером.
Но то не значи да не осјећа дубоко. Када пронађе особу којој потпуно вјерује, пустиће је у дио свог свијета који већина других људи никада не види. Неће нужно бити класично романтичан, али биће присутан када је важно.
Шкорпије често дјелују затворено јер не вјерују лако. Могу дуго посматрати особу прије него што јој покажу колико им је стало.
Али када некога стварно заволе, тешко раде ствари напола. Тражиће дубоку повезаност, оданост и осјећај да с партнером могу разговарати о стварима које не дијеле с другима. Управо зато издаје подносе тако тешко. Некоме коме су дали потпуно повјерење дали су пуно више него што се споља може видјети.
Дјевица можда неће организовати филмски романтични гест, али ће примијетити да сте прије три дана споменули како вам нешто треба - и појавити се с тим. Њена љубав често се крије у детаљима. Помоћи ће вам ријешити проблем, подсјетити вас на нешто важно и направити ствари које вам олакшавају свакодневицу.
Понекад може дјеловати критично управо зато што јој је стало. Но када научи мало чешће изговорити оно што осјећа, партнер ће лакше препознати колико се топлине заправо крије иза њене рационалне спољашњости.
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