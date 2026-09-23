Претреси у БиХ - ухапшен полицајац

Аутор:АТВ редакција
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Након данашњих претреса објеката и возила на подручју Бановића и Живиница ухапшен је полицајац Е. С. (38) из Бановића, запослен у Полицијској управи Живинице.
Како незванично сазнаје "Фактор" ријеч је о Елвису Салетовићу.
"Е.С. је одузета слобода и он ће, у законском року, након криминалистичке обраде, уз извјештај, бити предат у даљњу надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона због постојања основа сумње да је починио кривично дјело примање дара и других облика користи из као и кривично дјело злоупотреба положаја или овлаштења", саопштено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.
Сцена
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Полиција је данас саопштила да се претреси у Живиницама и Бановићима обављају циљем проналаска и изузимања предмета који се могу довести у везу с почињењем кривичних дјела примања дара и других облика користи и преваре у привредном пословању.
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