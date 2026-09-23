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Талетовић негирао кривицу за окрутно убиство и два покушаја убиства

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23.09.2026 12:15

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Кантонални суд Тузла
Фото: АТВ

Хамид Талетовић (64) из Бановића пред Кантоналним судом у Тузли негирао је кривицу по оптужници за убиство комшије Н.Ћ. и покушаје убства његове супруге и брата.

”Оптужени се изјаснио да није крив за кривична дјела која му се оптужницом стављају на терет”, саопштио је Кантонални суд у Тузли.

Додају да ће судија за претходно саслушање предмет прослиједити судском вијећу ради заказивања суђења.

Талетовићу је оптужен за убиство на окрутан и подмукао начин, два покушаја убиства и недозвољено држање оружја.

Кантонално тужилаштво Тузла

Хроника

Талетовић оптужен за окрутно убиство и два покушаја убиства

”Талетовићу се на терет ставља да је у јутарњим сатима 7. јуна 2026. године у насељу Чифлук на подручју Бановића дошао на парцелу на којој је косио његов комшија Н.Ћ (54) и из аутоматске пушке испалио више хитаца према њему, ранио га, те му пришао док је лежао и из непосредне близине испалио у њега још неколико хитаца и усмртио га нанијевши му више прострелних и устрелних повреда у предјелу грудног коша, стомака и ногу”, наводи се у оптужници.

Додаје се да је осумњичени испалио више хитаца и према брату и супрузи убијеног Н.Ћ. који су били у близини и покушавали му помоћи.

”Том приликом А.Ћ. (47) је нанио двије тешке тјелесне повреде у предјелу абдомена и десне наткољенице”, пише у оптужници.

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Тагови :

Хамид Талетовић

Убиство

покушај убиства

Кантонални суд Тузла

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