Талетовић негирао кривицу за окрутно убиство и два покушаја убиства

Аутор:Огњен Матавуљ
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Хамид Талетовић (64) из Бановића пред Кантоналним судом у Тузли негирао је кривицу по оптужници за убиство комшије Н.Ћ. и покушаје убства његове супруге и брата.
”Оптужени се изјаснио да није крив за кривична дјела која му се оптужницом стављају на терет”, саопштио је Кантонални суд у Тузли.
Додају да ће судија за претходно саслушање предмет прослиједити судском вијећу ради заказивања суђења.
Талетовићу је оптужен за убиство на окрутан и подмукао начин, два покушаја убиства и недозвољено држање оружја.
Хроника
Талетовић оптужен за окрутно убиство и два покушаја убиства
”Талетовићу се на терет ставља да је у јутарњим сатима 7. јуна 2026. године у насељу Чифлук на подручју Бановића дошао на парцелу на којој је косио његов комшија Н.Ћ (54) и из аутоматске пушке испалио више хитаца према њему, ранио га, те му пришао док је лежао и из непосредне близине испалио у њега још неколико хитаца и усмртио га нанијевши му више прострелних и устрелних повреда у предјелу грудног коша, стомака и ногу”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је осумњичени испалио више хитаца и према брату и супрузи убијеног Н.Ћ. који су били у близини и покушавали му помоћи.
”Том приликом А.Ћ. (47) је нанио двије тешке тјелесне повреде у предјелу абдомена и десне наткољенице”, пише у оптужници.
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