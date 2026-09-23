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Одзвонило непожељним позивима: Грађани БиХ добијају нову услугу

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23.09.2026 18:00

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Старија жена у црвеној јакни разговара преко паметног телефона.
Фото: kaboompics/Pexels

Регистар "Не зови" биће уведен у Босни и Херцеговини након што је Савјет Регулаторне агенције за комуникације БиХ усвојило Правило о јавном електронском регистру намијењеном заштити корисника од нежељених промотивних позива и порука.

Ријеч је о јединственом механизму који ће омогућити корисницима фиксних и мобилних телефонских услуга да заштите своје бројеве од комуникација у сврху директног маркетинга.

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У Босни и Херцеговини до сада није постојао јединствени регистар путем којег би корисници могли евидентирати да не желе примати промотивне позиве и поруке, нити јединствена процедура за упис и брисање бројева из таквог регистра.

Како ће функционисати регистар "Не зови"?

За потребе регистра већ је развијено информационо рјешење.

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Оператори и субјекти који се баве директним маркетингом путем регистра ће моћи провјерити да ли се одређени телефонски број налази на листи корисника који не желе примати промотивне комуникације.

Из Регулаторне агенције за комуникације БиХ наводе да је Правило добило позитивно мишљење о усклађености с правном стечевином Европске уније, укључујући Директиву 2002/58/ЕЗ, која уређује обраду личних података и заштиту приватности у електронским комуникацијама.

Правило ће бити објављено у "Службеном гласнику БиХ“, док би регистар "Не зови“ требао бити успостављен у року од 120 дана од доношења посебног административно-техничког упутства.

Разматран и нови Закон о електронским комуникацијама

На сједници Савјета РАК-а разматрана је и анализа преднацрта Закона о електронским комуникацијама, заједно с коментарима и приједлозима које је Агенција доставила током јавних консултација.

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У анализи је посебно указано на потребу да нови закон јасно дефинише доношење свих потребних подзаконских аката, како поједине области не би остале нерегулисане.

Савјет РАК-а такође је констатовао да у преднацрт закона нису у потпуности пренесене све одредбе правне стечевине Европске уније.

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Тагови :

позив

Регистар Не зови

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