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У Републици Српској рођене 33 бебе

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23.09.2026 07:40

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беба
Фото: pexels/Danik Prihodko

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе, од којих 17 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, у Зворнику шест, Добоју четири, Приједору три, Бијељини, Невесињу по двије, Фочи, Требињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна беба.

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и пет дјечака, Зворнику четири дјевојчице и два дјечака, Приједору двије дјевојчице и дјечак, Бијељини и Невесињу по два дјечака, Фочи, Требињу, Градишци по једна дјевојчица, Источном Сарајеву дјечак.

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Тагови :

бебе

рођене бебе

Република Српска

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