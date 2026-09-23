У Републици Српској рођене 33 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе, од којих 17 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, у Зворнику шест, Добоју четири, Приједору три, Бијељини, Невесињу по двије, Фочи, Требињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна беба.
У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и пет дјечака, Зворнику четири дјевојчице и два дјечака, Приједору двије дјевојчице и дјечак, Бијељини и Невесињу по два дјечака, Фочи, Требињу, Градишци по једна дјевојчица, Источном Сарајеву дјечак.
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