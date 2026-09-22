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У Српској рођене 32 бебе

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22.09.2026 07:52

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Беба, малена дјевојчица са машницом на глави
Фото: Pexel/ Catalina Herrera

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 32 бебе, од којих седам дјевојчица и 25 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, затим у Бијељини седам, Зворнику, Добоју три, Фочи, Источном Сарајеву двије, Приједору, Требињу и Градишци по једна беба.

У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и 10 дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и пет дјечака, Зворнику и Добоју по три дјечака, Фочи дјевојчица и дјечак, Источном Сарајеву двије дјевојчице, Приједору, Требињу и Градишци по један дјечак.

У протекла 24 часа у породилишту у Невесињу није било порођаја.

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Тагови :

Република Српска

беба

рођене бебе

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