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Руси извели жестоке ударе: Ево шта је све погођено у Украјини

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22.09.2026 07:58

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Фото: X / Sputnik

Као резултат масовног удара прецизним оружјем са копна, мора и ваздуха и беспилотним летјелицама, руске снаге су током ноћи погодиле низ војно-индустријских циљева широм Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.

"Погодиле су предузећа у металуршкој и хемијској индустрији, сектору горива и енергетике и војно-индустријском комплексу, објекте украјинске лучке инфраструктуре у Кијевској, Дњепропетровској, Полтавској и Одеској области, као и бродове који се користе у интересу Оружаних снага Украјине", наводи се у саопштењу.

Раније данас, Министарство одбране Русије је саопштило да је руска ПВО током ноћи оборила 297 украјинских дронова над руским регионима.

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Тагови :

Русија

Украјина

Руска војна операција 2026

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