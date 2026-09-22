Руси извели жестоке ударе: Ево шта је све погођено у Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Као резултат масовног удара прецизним оружјем са копна, мора и ваздуха и беспилотним летјелицама, руске снаге су током ноћи погодиле низ војно-индустријских циљева широм Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Погодиле су предузећа у металуршкој и хемијској индустрији, сектору горива и енергетике и војно-индустријском комплексу, објекте украјинске лучке инфраструктуре у Кијевској, Дњепропетровској, Полтавској и Одеској области, као и бродове који се користе у интересу Оружаних снага Украјине", наводи се у саопштењу.
Раније данас, Министарство одбране Русије је саопштило да је руска ПВО током ноћи оборила 297 украјинских дронова над руским регионима.
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