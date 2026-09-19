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Српска богатија за 27 беба

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19.09.2026 08:27

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Беба
Фото: pexels/Helena Lopes

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 11 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 11 беба, у Бијељини пет, у Добоју и Приједору по три, а у Градишци, Источном Сарајеву, Фочи, Невесињу и Требињу по једна.

Пет дјевојчица и шест дјечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице и три дјечака, у Добоју и Приједору по једна дјевојчица и два дјечака, у Требињу и Градишци по једна дјевојчица, а у Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу по један дјечак, преноси Срна.

Порода није било у породилишту у Зворнику.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

беба

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