Српска богатија за 27 беба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 11 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 11 беба, у Бијељини пет, у Добоју и Приједору по три, а у Градишци, Источном Сарајеву, Фочи, Невесињу и Требињу по једна.
Пет дјевојчица и шест дјечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице и три дјечака, у Добоју и Приједору по једна дјевојчица и два дјечака, у Требињу и Градишци по једна дјевојчица, а у Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу по један дјечак, преноси Срна.
Порода није било у породилишту у Зворнику.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 д0
Свијет
2 д0
Друштво
2 д0
Свијет
2 д0
Друштво
15 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
Најчитаније
13
34
13
30
13
21
13
12
13
10
Тренутно на програму