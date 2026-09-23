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Три брата, Радован, Милан и Драган поносно носе униоформе МУП-а Српске

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23.09.2026 18:56

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Браћа Зец
Фото: РТРС

Тројица браће Зец, Радован, Милан и Драган из Герзова код Мркоњић Града припадници су Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Максимално су посвећени свом послу, који је сложен и изузетно тежак. Ипак, не би га мијењали јер је, кажу, част носити униформу МУП-а, штитити Српску, њену имовину и грађане.

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Најстарији брат Радован припадник је јединице Жандармерије Полицијске управе Мркоњић Град. Био је полицајац позорник и у Специјалној антитерористичкој јединици.

Посао веома одговоран али, каже, никада га не би мијењао. Постављени задаци увијек морају бити обављени.

Његов брат Милан шест година је припадник Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске. Каже да се за сваку акцију мора бити максимално припремљен - и физички и психички.

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"Тренинзи су свакодневни. Физичка спрема је један од кључних фактора и сваки задатак мора бити извршен. Посебан је осјећај јер сам ту са два брата. Лијепо је знати кад имате некога свога поред себе", рекао је Милан.

Најмлађи Драган ради у Полицијској станици Језеро. Полицијски посао је, каже, и тежак, нарочито када су ноћна дежурства. Увијек мора бити опрезан и професионалан.

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"Временом то постане рутина, али увијек морамо бити професионални, озбиљни и никада не смијемо бити опуштени. Није битно да ли је пет ујутру или пет по дану. Морамо бити увијек прибрани", наводи Драган.

Браћа Зец, када нису у полицијским униформама и на послу, помажу родитељима у Герзову гдје имају фарму. Страствени су и ловци, па њихове витрине у кућама красе и бројни ловачки трофеји.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Браћа Зец

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