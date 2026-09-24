Ко стави ногу на сједиште, пише му се папрена казна

Аутор:АТВ редакција
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Путници аутобусима у Сингапуру могли би бити кажњени са готово 400 америчких долара за стављање ногу на сједишта или пуштање гласне музике, као и за јело, пиће и бацање смећа у аутобусу.
За теже прекршаје, попут ометања или угрожавања других путника у аутобуским терминалима или „прљања било којег дијела аутобуса, аутобуске станице или терминала“, изрицаће се казне до 5.000 долара.
„Ово ће подстаћи сигурније, обзирније и угодније окружење јавног превоза за све“, саопштила је Управа за копнени транспорт (ЛТА).
Нови прописи, објављени раније ове седмице, усклађени су са постојећим правилима која важе у сингапурској жељезничкој мрежи (МРТ), преноси Индекс
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