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Ко стави ногу на сједиште, пише му се папрена казна

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24.09.2026 07:38

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аутобус сједишта вожња путници
Фото: Pexel/Erik Schereder

Путници аутобусима у Сингапуру могли би бити кажњени са готово 400 америчких долара за стављање ногу на сједишта или пуштање гласне музике, као и за јело, пиће и бацање смећа у аутобусу.

За теже прекршаје, попут ометања или угрожавања других путника у аутобуским терминалима или „прљања било којег дијела аутобуса, аутобуске станице или терминала“, изрицаће се казне до 5.000 долара.

„Ово ће подстаћи сигурније, обзирније и угодније окружење јавног превоза за све“, саопштила је Управа за копнени транспорт (ЛТА).

Нови прописи, објављени раније ове седмице, усклађени су са постојећим правилима која важе у сингапурској жељезничкој мрежи (МРТ), преноси Индекс

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Тагови :

Сингапур

Казна

аутобус

путници

сједишта

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