Опрез возачима: Вечерас обустава саобраћаја на једном правцу

На дионици магистралног пута Каракај-Дрињача и вечерас ће бити обуставен саобраћај од 20.00 до 1.00 час послије поноћи због радова на рехабилитацији коловоза, а возила ће бити преусмјерена на алтернативне правце.

Због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила, доћи ће до привремене обуставе саобраћаја

Саобраћај ће данас од 12.00 до 12.30 часова бити обустављен на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, због минирања терена.

Превоз вангабаритног терета одвијаће се на правцима ентитетска граница Станић Ријека - граничин прелаз Брод, ентитетска граница Станић Ријека - Дервента - гранични прелаз Брод, ентитетска граница Станић Ријека - ентитетска граница Каруше и гранични прелаз Градишка - Лакташи.

У Федерацији БиХ данас ће се на магистралном путу Широки Бријег - Кнешпоље наизмјенично пропуштати возила у времену од 8.00 до 16.00 часова због путарских радова.

На граничним прелазима у БиХ нема дужих задржавања. До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић, саопштено је из Ауто-мото савеза.