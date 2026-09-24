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Опрез возачима: Вечерас обустава саобраћаја на једном правцу

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24.09.2026 08:22

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Саобраћај је организовано кретање транспортних јединица, превоз људи, робе и информација на одређеној мрежи саобраћајница.
Фото: ATV

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској одвија редовно, одрони су могући на дионицама у усјецима, а на правцима на којима се изводе санациони радови обавезно је поштивање привремене сигнализације, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На дионици магистралног пута Каракај-Дрињача и вечерас ће бити обуставен саобраћај од 20.00 до 1.00 час послије поноћи због радова на рехабилитацији коловоза, а возила ће бити преусмјерена на алтернативне правце.

Због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила, доћи ће до привремене обуставе саобраћаја

Саобраћај ће данас од 12.00 до 12.30 часова бити обустављен на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, због минирања терена.

Превоз вангабаритног терета одвијаће се на правцима ентитетска граница Станић Ријека - граничин прелаз Брод, ентитетска граница Станић Ријека - Дервента - гранични прелаз Брод, ентитетска граница Станић Ријека - ентитетска граница Каруше и гранични прелаз Градишка - Лакташи.

У Федерацији БиХ данас ће се на магистралном путу Широки Бријег - Кнешпоље наизмјенично пропуштати возила у времену од 8.00 до 16.00 часова због путарских радова.

На граничним прелазима у БиХ нема дужих задржавања. До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић, саопштено је из Ауто-мото савеза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ауто-мото

Ауто-мото савез Републике Српске

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