Наоружан аутоматском пушком пријетио суграђанину! Полиција га ухапсила

Аутор:АТВ редакција
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Службеници Полицијске станице Модрича ухапсили су јуче, 23. септембра, лице М.Б. због сумње да је, држећи аутоматску пушку, упутило озбиљне пријетње суграђанину, саопштено је из Полицијске управе Добој.
Овај инцидент оквалификован је као кривично дјело угрожавање сигурности, а одиграо се у сриједу, 23. септембра, када је полицији пријављено да осумњичени М.Б. наоружан аутоматским оружјем упућује пријетње оштећеном лицу.
Брзом реакцијом полицијских службеника осумњичени је лоциран и лишен слободе.
"О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, под чијим надзором се наставља даљи рад на документовању наведеног кривичног дјела", наводи се у саопштењу ПУ Добој.
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