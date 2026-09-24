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Наоружан аутоматском пушком пријетио суграђанину! Полиција га ухапсила

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24.09.2026 11:41

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Полиција МУП Републике Српске
Фото: ATV

Службеници Полицијске станице Модрича ухапсили су јуче, 23. септембра, лице М.Б. због сумње да је, држећи аутоматску пушку, упутило озбиљне пријетње суграђанину, саопштено је из Полицијске управе Добој.

Овај инцидент оквалификован је као кривично дјело угрожавање сигурности, а одиграо се у сриједу, 23. септембра, када је полицији пријављено да осумњичени М.Б. наоружан аутоматским оружјем упућује пријетње оштећеном лицу.

Брзом реакцијом полицијских службеника осумњичени је лоциран и лишен слободе.

"О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, под чијим надзором се наставља даљи рад на документовању наведеног кривичног дјела", наводи се у саопштењу ПУ Добој.

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Тагови :

ПУ Добој

аутоматска пушка

хапшење

пријетња

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