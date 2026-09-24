Подлегле обје жртве пожара у Дому за старија лица у Лукавцу

Аутор:Огњен Матавуљ
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Двије старије особе које су тешко повријеђене у пожару који се догодио у Дому за старија лица ”Ахмедић” у Лукавцу преминуле су јуче, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.
”Тужилац је издао наредбу вјештаку судске медицине за обављање обдукције како би се утврдили тачни узроци смрти код обје преминле особе”, наводе у тужилаштву.
Пожар је избио 17. септембра иза поноћи у објекту за смјештај и његу старијих лица. Пламен је захватио кревет у трокреветној соби, док се дим проширио цијелим спратом. Већина корисника дома је евакуисана, а двоје је задобило тешке повреде због којих су превезени у УКЦ Тузла. Обоје су задобили тешке опекотине и њихово здравствено стање је било веома тешка.
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Након пожара ухапшен је власник Дома, који је одлуком суда пуштен да се брани са слободе. Увиђај на лицу мјеста извршили криминалистички инспектори и инспектори противпожарне заштите, вјештак заштите на раду и вјештак електроструке. Тачне околности и узрок пожара се истражују.
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