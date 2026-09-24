Ухапшен због провале, пронађени украдени мотокултиватор и моторка

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац А.И. из Омарске ухапшен је због сумње да је провалио у кућу у Новом Граду из које је украо мотокултиватор и алат, причинивши штету од око 2.000 КМ.
У ПУ Приједор наводе да А.И. осумњичен да је починио кривично дјело тешке крађе.
”Лице се сумњичи да је половином септембра из куће у Новом Граду украо мотокултиватор, моторну тестеру и тример укупне вриједности око 2.000,00 КМ. Сви украдени предмети су нађени и одузети и биће враћени власнику”, саопштила је ПУ Приједор.
У току је рад на комплетирању предмета након ћега ће Окружном јавном тужилаштву Приједор против осумњиченог А.И. бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
15 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
43
12
27
12
26
12
20
12
16
Тренутно на програму