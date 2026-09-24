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Ухапшен због провале, пронађени украдени мотокултиватор и моторка

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24.09.2026 09:55

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Ухапшен због провале, пронађени украдени мотокултиватор и моторка
Фото: АТВ

Мушкарац А.И. из Омарске ухапшен је због сумње да је провалио у кућу у Новом Граду из које је украо мотокултиватор и алат, причинивши штету од око 2.000 КМ.

У ПУ Приједор наводе да А.И. осумњичен да је починио кривично дјело тешке крађе.

”Лице се сумњичи да је половином септембра из куће у Новом Граду украо мотокултиватор, моторну тестеру и тример укупне вриједности око 2.000,00 КМ. Сви украдени предмети су нађени и одузети и биће враћени власнику”, саопштила је ПУ Приједор.

У току је рад на комплетирању предмета након ћега ће Окружном јавном тужилаштву Приједор против осумњиченог А.И. бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Подијели:

Тагови :

Нови Град

тешка крађа

хапшење

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