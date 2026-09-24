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UKC Srpske i Medicinska škola potpisali sporazum o prekvalifikaciji

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24.09.2026 12:20

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Универзитетски клинички центар Републике Српске и бањалучка Медицинска школа потписали су споразум о сарадњи којим ће бити омогућена преквалификација ученика са сродних медицинских смјерова у општи смјер - медицинска сестра техничар.
Foto: Facebook/UKC RS

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske danas je potpisan sporazum o saradnji sa Medicinskom školom Banjaluka, kojim će biti omogućena prekvalifikacija učenika koji su završili srodne smjerove u opšti smjer, sa zvanjem medicinska sestra/tehničar.

Cilj je povećanje broja srednjeg medicinskog kadra opšteg profila, a programom će biti obuhvaćeni laboratorijsko-sanitarni tehničari, zubno-stomatološki tehničari i fizioterapeutski tehničari.

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske, doc. dr Nikola Šobot, rekao je da je riječ o projektu koji se priprema već nekoliko mjeseci, s obzirom na nedostatak srednjeg medicinskog kadra opšteg profila.

„Riječ je o problemu koji nije samo problem UKC-a Republike Srpske, nego i BiH, regiona, te zapadne Evrope. Imamo upite za poslom laboratorijsko-sanitarnih tehničara, zubno-stomatoloških tehničara i fizioterapeutskih tehničara, a nama nedostaje profil opšteg smjera“, rekao je Šobot.

On je naveo da će kroz program prekvalifikacije zdravstvenih radnika koji su završili državnu Medicinsku školu istovremeno biti omogućeno zapošljavanje i dodatna edukacija.

„Istovremeno ih zaposlimo i u toku njihovog rada i kroz rad ih edukujemo i prekvalifikujemo u opšti smjer. Riječ je o konceptu koji će dati priliku ljudima da rade, zarađuju platu, a paralelno se edukuju. Riječ je o projektu koji svim stranama donosi benefite“, istakao je Šobot.

Prema njegovim riječima, UKC Republike Srpske dodatno će povećati stipendije za učenike četvrtog razreda medicinskih škola opšteg smjera, sa 200 na 250 KM.

„To će biti još jedna mjera kojom ćemo probati da motivišemo učenike srednjih medicinskih škola da dođu da rade u UKC-u Republike Srpske“, rekao je Šobot.

Vršilac dužnosti direktora Medicinske škole Banjaluka Petar Crnomarković rekao je da ta škola godišnje ima četiri odjeljenja, odnosno oko 120 učenika, ali da se mali broj njih nakon završetka školovanja odlučuje za rad.

„Većinom donesu odluku da se dalje školuju, odnosno da studiraju, i to je jedan od razloga zbog kojeg nedostaje srednjeg medicinskog kadra opšteg smjera“, rekao je Crnomarković.

On je istakao da je riječ o projektu od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

„Medicinska škola Banjaluka svakako treba da preuzme ovaj posao jer smo najbolja i najveća institucija tog tipa u Republici Srpskoj“, rekao je Crnomarković.

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Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

Medicinska škola u Banjaluci

medicinski radnici

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