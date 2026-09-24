Tadić: Zahvaljujući Cvijanovićevoj stavovi Srpske se snažnije čuju u međunarodnim krugovima

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović podigla je ljestvicu diplomatskih aktivnosti toliko visoko da je, po svemu sudeći, ne mogu dostići ni Denis Bećirović, ni Elmedin Konaković, ni Zlatko Lagumdžija, a posebno značajni rezultati su postignuti u novom poglavlju odnosa SAD i Republike Srpske, izjavio je Srni pravnik Ognjen Tadić.

„Zahvaljujući takvom angažmanu, Republika Srpska sada ima značajno više prostora i mogućnosti da u međunarodnim krugovima bude predstavljena na autentičan, odgovoran i pozitivan način, te da se njeni interesi i stavovi snažnije čuju i razumiju“, rekao je Tadić.

Koliko je taj rezultat primijećen i u političkom Sarajevu, kaže Tadić, najbolje pokazuje reakcija koja na njega dolazi.

„Sve više je vidljivo njihovo razočaranje sopstvenim diplomatskim učinkom i nemogućnošću da se dostigne nivo aktivnosti koji je Cvijanovićeva postavila“, istakao je Tadić.

On je istakao da je Cvijanovićeva jedna od najzaslužnijih što su odnosi SAD i Republike Srpske oporavljeni i normalizovani.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovala je u Njujorku prijemu koji je organizovao američki predsjednik Donald Tramp za šefove država i vlada koji prisustvuju zasjedanju Generalne skupštine UN.

Ovo je prvi put da poslije 2014. godine na prijemu kod američkog predsjednika, osim predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, bude još jedan član.

Cvijanovićeva se prije prijema sastala sa Suzi Vajls, šefom Kabineta predsjednika SAD Donalda Trampa.