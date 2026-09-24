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Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 4

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24.09.2026 12:26

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Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 4
Foto: metricsconsulting

Predizborne ankete uoči opštih izbora u BiH, koje je radila agencije Metriks konsalting (Metrics Consulting), pokazuju da u Izbornoj jedinici 4, kandidate za predsjednika Republike Srpske Savu Minića i Branka Blanušu razdvaja manje od 2 odsto.

"Kada je riječ o izboru za predsjednika Republike Srpske, direktno izmjereni rezultati pokazuju 37,9% podrške Branku Blanuši i 36,5% Savi Miniću, dok je 22,7% ispitanika neodlučno ili nije željelo odgovoriti.

"Zbog značajnog udjela neodlučnih, primjenom statističkih metoda izvršeno je dodatno modeliranje podataka. Nakon modeliranja, uz smanjenje udjela neodlučnih na 8,4%, Branko Blanuša bilježi 45,9%, a Savo Minić 42,6%, dok se 3,1% odnosi na druge kandidate. Prema prikazanom modelu, uzimajući u obzir statističku grešku i vrlo izjednačenu trku u ovoj izbornoj jedinici, nije realno da ijedan kandidat ima ovdje prednost preko 1.000 glasova", navode iz agencije.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja

Kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović bilježi 35,4%, Marinko Božović 23,2%, a Nebojša Vukanović 9,9%, dok je 31,5% ispitanika neodlučno ili odbija odgovor.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja

"Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 31,1%, a SDS 27,7%. DNS i NPS bilježe 4,9%, a Pokret Sigurna Srpska 4,3%, dok se za druge političke opcije opredjeljuje 13,0% ispitanika. Udio neodlučnih iznosi 19,0%. Prema projekciji direktnih mandata, SNSD i SDS bilježe po 2 direktna mandata", navodi Agencija.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja

Istraživanje javnog mnjenja u Izbornoj jedinici 4 sprovedeno je terenski, u periodu od 19. do 28. avgusta 2026. godine, na reprezentativnom uzorku od 810 ispitanika. Uzorkom su obuhvaćeni Brod, Derventa i Modriča.

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Istraživanje javnog mnjenja

Metriks konsalting

Savo Minić

Branko Blanuša

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