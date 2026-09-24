Grand Prix za film „Jedini“ Denisa Bojića

Film „Jedini“ autora Denisa Bojića osvojio je Grand Prix na 11. Festivalu duhovno-dokumentarnog filma hrišćanske kulture u Zaječaru, koji je održan od 3. do 10. septembra 2026. u organizaciji Eparhije timočke.

Grand Prix dodijeljen je odlukom žirija Festivala, a diplomu je potpisao Mitropolit timočki.

Film „Jedini“ govori o životu Velinka Trbića, heroja Odbrambeno-otadžbinskog rata, jednog od najtežih ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske. „Jedini“ je potresna priča o čovjeku koji je teško ranjen snajperskim hicem u glavu. Nakon buđenja iz kome, sa dijagnozom spastične kvadriplegije, Velinko Trbić postaje simbol neuništive volje, ljudskog dostojanstva i primjer bezuslovne ljubavi porodice te stvaranja Republike Srpske.

„Jedini“ je realizovan u produkciji Memorijalnog centra Republike Srpske, uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske. Nakon premijere u Banjaluci, film nastavlja da obilazi publiku širom regiona i svijeta.

Festival hrišćanske kulture, koji Eparhija timočka organizuje jedanaestu godinu zaredom, okuplja učesnike i publiku oko sadržaja posvećenih hrišćanskoj kulturi, duhovnosti i umjetnosti, saopštili su iz Memorijalnog centra Srpske.