Dodik: Govor Vučića pred GS UN – hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa

Govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija je bio hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa i stanja u kome se svijet danas nalazi, napisao je predsjednik Milorad Dodik na Iksu.

„Nakon što je spriječio pokušaj da se pred ovim tijelom cijeli srpski narod proglasi krivim, sinoć je pred svijetom ogolio svu dvoličnost, licemjerje i slabost onih politika koje su decenijama rušile međunarodni poredak koristeći silu i to samo dok je sila radila isključivo za njih. Mnogi svjetski državnici nisu imali hrabrosti za tako sveobuhvatan pristup“, kaže Dodik.

Te politike sa Zapada, kaže, rušile su svaki sporazum koji su same potpisale.

„Dejtonski sporazum. Briselski sporazum. Rezoluciju 1244. Sve su pogazili. I time su direktno urušili međunarodno javno pravo – ne mi, nego oni koji danas drugima drže lekcije o vladavini prava. Srbija je potpisnik Dejtonskog sporazuma i sve što ona zastupa odnosi se i na nas“, navodi Dodik.

Ističe da je u pravu predsjednik Vučić kada kaže da je predsjednik Donald Tramp velika šansa za svijet.

Govor predsjednika Aleksandra Vučića @avucic pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija je bio hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa i stanja u kome se svijet danas nalazi.



Nakon što je spriječio pokušaj da se pred ovim tijelom cijeli srpski narod proglasi krivim, sinoć… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 24, 2026

„Mi koji smo nepravdu osjetili na svojoj koži znamo zašto – zato što je u njegovom radu šansa za uspostavljanje pravednijeg poretka. Poretka u kojem mali narodi nisu samo objekti tuđe volje, a velike sile se ne miješaju u unutrašnje odnose suverenih država i ne bave se etničkim, političkim i socijalnim eksperimentima“, navodi Dodik.

Istakao je da „srpski narod ima prijatelje i na Istoku i na Zapadu, ne zato što smo nečije marionete, već zato što poštujemo sebe i ne dozvoljavamo da budemo oruđe jednih protiv drugih“.

„Mi prijateljstva gradimo svuda. Neprijateljstva ne želimo nigdje. Vodeći računa o sebi, opstali smo ovdje hiljadu godina. I ujedinjeni pod našom zastavom nastavljamo dalje. Snažniji nego ikada prije“, kaže Dodik.